Sernac dispone calculadora para detectar cobros indebidos en gastos de cobranza

El SERNAC dispuso en su sitio web www.sernac.cl una calculadora que permite calcular de manera fácil los topes máximos que las empresas pueden exigir por concepto de gastos de cobranza.

Los gastos de cobranza corresponden a montos en dinero que la empresa desembolsó, pagó o gastó efectivamente para realizar gestiones útiles de cobro de una deuda atrasada y deben estar relacionados a acciones efectivamente realizadas para exigir el pago de la deuda, por ejemplo, el envío de cartas certificadas, llamados, mensajes, entre otros.

La Ley del Consumidor establece una serie de derechos para los consumidores en materia de cobranzas extrajudiciales, entre ellos, que las empresas sólo pueden aplicar cobros por concepto de gastos de cobranzas transcurridos los primeros 20 días de atraso de la deuda y sólo se puede llegar a exigir montos proporcionales por gastos efectivos con los topes máximos que establece la Ley.

De acuerdo a la normativa, sólo se pueden realizar cobros por las gestiones efectivamente realizadas y el monto máximo no pueden superar un porcentaje de lo adeudado, conforme a la siguiente escala, por tramos:

- 9% en caso que la deuda morosa sea inferior a 10 UF (alrededor de $287 mil).

- 6% por la parte de la deuda que exceda las 10 UF (entre $287 mil y 1 millón 435 mil).

- 3% por la parte de la deuda que exceda sobre 50 UF (desde 1 millón 435 hacia arriba).

El director del SERNAC, Lucas Del Villar, indica que “hemos comprobado que los consumidores piensan que cuando tienen deudas impagas, no tienen derechos, lo que aumenta su vulnerabilidad. Respecto a los gastos de cobranza, este desconocimiento es mayor, pues no saben que existen máximos a cobrar, por un lado, el cálculo es complejo, y además no tienen cómo saber si esos costos responden al reembolso de gastos en los que efectivamente debió incurrir la empresa”.

En tanto, el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Esteban Carrasco, destaca que esta iniciativa forma parte de las medidas de la Agenda Trato Justo, Dignidad y Anti Abusos, cuyo objetivo es promover una relación más justa entre los consumidores y las empresas.

“Como Gobierno, sabemos que las familias chilenas están pasando por momentos complejos en lo económico como en lo social. Algunos consumidores están teniendo dificultades para pagar sus deudas y se han visto obligados a atrasarse en el pago de alguna cuota, porque han visto afectados sus ingresos producto de la pandemia. Otros consumidores, apenas han tenido recursos, se han tratado de poner al día con sus compromisos, por lo que, con esta calculadora, estamos dando una herramienta para que puedan saber fácilmente cuánto deben pagar por gastos de cobranza y no tengan que pagar ni un peso más, ya sea por desconocimiento o por un eventual abuso en el proceso de cobranza”, resalta el subsecretario Esteban Carrasco.

En un reciente sondeo online realizado por el SERNAC, casi la mitad de las personas con deudas morosas cree que no tiene derechos o no los conoce. Por otro lado, un 25% dice tenerlos, pero que las empresas no le permiten ejercerlos al estar morosos.

Sólo el año pasado, el SERNAC recibió cerca de 19 mil reclamos relacionados con cobranzas extrajudiciales, esto es, un aumento de un 38% respecto del período anterior.

Durante el período de pandemia, el SERNAC ha recibido más de 11.500 casos principalmente por cobranza de deudas que no corresponden, acciones de cobranza que afectan la vida familiar y laboral de las personas, y hostigamiento en general. En relación a los cobros por estos gastos, no suelen aparecer entre las materias reclamadas, por las dificultades y desconocimiento de su cálculo.