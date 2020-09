Autoridades de Gobierno y sanitarias explican cómo intentarán fiscalizar las "fondas" a domicilio

No queda nada para que partan las celebraciones de Fiestas Patrias. Carabineros, el Gobierno y distintas autoridades de salud anunciaron las medidas de fiscalización que se tomarán en este dieciocho, que quedará marcado en la historia por el contexto de la pandemia por el coronavirus.

La seremi de Salud, Paula Labra, en medio de una fiscalización a una fábrica de empanadas en Recoleta, detalló las medidas tomadas por el Ministerio de Salud para poder llevar a cabo estas celebraciones de manera responsable y así evitar la propagación de contagios, según el plan "Fondéate en tu Casa".

"Las comunas en cuarentena pueden celebrar sólo con personas que habitan en sus hogares", recordó la seremi en 24 Horas. O sea, ellos no podrán salir de sus casas y la única opción que tienen son los permisos de desplazamientos a obtener en Comisaría Virtual, pero hay que considerar que el 18 y el 19 es feriado irrenunciable.

En cambio, aquellas que estén en etapa de Transición (Fase 2) y Preparación (3) pueden celebrar en sus hogares con un máximo de cinco invitados; y en lugares como plazas y parques con hasta 10.

"Las comunas en Fase 2 para hacer esto tienen que sacar un permiso en Comisaría Virtual, que se puede usar sólo un día de los tres de Fiestas Patrias y dura un máximo de seis horas", agregó. En cambio, "si estoy en Fase 3 no necesito este permiso".

¿Fiscalizar una casa?

Varias confusiones han generado este plan, incluyendo que Salud anunció hace unos días que personal sanitario podría entrar a los domicilios para verificar que se cumpliera la disposición de aforo.

Ayer, el intendente de la RM, Felipe Guevara, aclaró que "la autoridad policial puede ingresar a un domicilio para verificar la identidad y el número de personas que se encuentra en esa vivienda" cuando haya una denuncia de que se esté haciendo una fiesta que esté aglomerando personas. "No se requiere una orden judicial específica, dado que es una falta que estaría ocurriendo", dijo.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, añadió que los fiscalizadores son Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, personal de salud destinado a fiscalización y funcionarios municipales. "Si una persona me toca el timbre y me dice 'yo soy fiscalizador' y quiero ingresar a su casa, no. No puedo ni está permitido hacerlo. Sin embargo, si viene con Carabineros, hay una denuncia, esa es otra situación", agregó.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, también intentó aclararlo y afirmó que "la Ley Sanitaria otorga atribuciones, en tiempos de pandemia, para fiscalizar el cumplimiento de las medidas que otorga la autoridad (…) Esperamos que la gente cumpla todas y cada una de las instrucciones".

La situación inquietó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quien dijo que oficiará al Minsal consultando por la legalidad de la medida, pues advirtió que la Constitución garantiza la inviolabilidad del hogar,

Si bien reconoció que el Estado de Excepción y de Emergencia Sanitaria otorga atribuciones extras para velar por la salud y seguridad de las personas, el INDH añadió que "las autoridades sanitarias y de orden del Estado sólo podrán ingresar al hogar de una persona si ésta accede voluntariamente a ello, si existe una orden judicial o hay signos evidentes de que se está cometiendo un delito", planteó.

"El código sanitario permite atribuciones excepcionales a la autoridad, pero siempre deben ejercerse respetando los DD.HH. de las personas".

El ministro de Salud, Enrique Paris, reconoció la complejidad, pero añadió: "Yo espero que no sea necesario, pero si un grupo de personas hace una denuncia porque hay una fiesta gigantesca en algún lugar, tendrán que ingresar para ver".

La seremi Paula Labra detalló que habrá 700 fiscalizadores sanitarios en la RM, 400 de la cartera y 300 municipales.

Carabineros informó que habrá 6.675 efectivos en el país desplegados para Fiestas Patrias. De ellos, 2.442 estarán en la capital y 4.233 en el resto de Chile. La institución llamó al autocuidado y a la responsabilidad, especialmente para quienes deban pedir permisos para visitar a familias.

A la fecha se han detenido a 1.091 personas en 130 eventos masivos no autorizados en la pandemia. De ellos, 69 fueron fiestas clandestinas, con 862 aprehendidos.

El Minsal ha llamado a no claudicar las medidas para evitar contagios tampoco en la festividad. Ayer se informaron 27 fallecidos por covid, según los antecedentes entregados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Además, se reportó un total de 1.536 nuevos contagios, de los cuales 1.025 corresponden a personas que presentaban síntomas y 479 estaban en condición asintomática, mientras que 32 no han sido notificados. Con esto, Chile alcanzó los 12.040 fallecidos y 437.983 contagiados.