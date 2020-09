Chile registra 5 intoxicados con químico que promueve diputado

Diego Gotelli C.

Una nueva arremetida inició el diputado Raúl Alarcón para intentar instalar en Chile el uso del dióxido de cloro como fármaco para combatir el Covid-19, algo que la ciencia internacional no avala.

Pese a que hace un mes el Ministerio de Salud descartó la opción por "poner en riesgo a la población", esta semana el diputado -conocido como "Florcita Motuda"- anunció que está en tratativas con parlamentarios bolivianos para impulsar su causa en Chile.

"Quiero ver la posibilidad de salvar vidas", tuiteó. Afirmó haber entregado información a autoridades, además de oficiar al Instituto de Salud Pública (ISP) para analizar su uso.

El informe técnico del organismo enviado a inicios de mes es lapidario y descarta el uso del dióxido de cloro para tratar el covid o cualquier otra enfermedad,

El ISP argumenta que según la Agencia Europea de Productos Químicos, es fatal si se inhala, tóxica si se ingiere y puede causar irritación y quemaduras graves en la piel.

Añade que a nivel mundial se han reportado casos de reacciones adversas graves. En Chile el Centro Toxicológico de la UC ha reportado cinco intoxicados en la pandemia. Los afectados van de los 45 a 70 años y presentaron pérdida de conocimiento, vómitos y dificultad para respirar, entre otros síntomas.

"Del punto de vista médico no hay discusión: esto no tiene utilidad alguna y puede ser tóxico", dijo el infectólogo Miguel O'Ryan. "No hay evidencia que avale su uso. Es un producto de limpieza", añadió Luis Herrada, jefe de urgencia de clínica Las Condes.

El ISP detalló que en el mundo se han hecho 3 investigaciones sobre su uso. Dos de ellos tuvieron pocos participantes para sacar conclusiones (20 voluntarios) y los tres presentaron un diseño sesgado. "La evidencia no da garantías de que el tratamiento sea seguro ni eficaz", recalcaron.

Protocolo para plasma

El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció la creación de un protocolo para fomentar el uso de plasma en el tratamiento contra el covid. La U. de Chile inició recientemente transfusiones de pacientes recuperados a contagios recientes.