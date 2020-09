Ministro de Salud por "dictadura sanitaria" de Mañalich: "Solo estamos cumpliendo las facultades que están contenidas en la legislación vigente"

13:16 "Esa frase tiene que explicarla la persona que lo dijo", insistió el secretario de Estado, haciendo alusión a las palabras del ex titular de la cartera.

Revuelo y diversas reacciones generaron los dichos del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien en una entrevista con La Tercera, aseguró que por la pandemia y las medidas restrictivas "nosotros en Chile hoy día estamos viviendo en una dictadura sanitaria”.

Durante el reporte de este miércoles sobre la emergencia sanitaria, Enrique Paris, fue consultado por estos dichos. El jefe actual de la cartera insistió en que cada lineamiento está dentro de las facultades sanitarias.

"Nosotros solo estamos cumpliendo las facultades sanitarias que están contenidas en la legislación vigente", indicó.

Además, señaló que "esa frase tiene que explicarla la persona que lo dijo. (...)Y no me gustan las comparaciones con ningún otro país, ya lo he dicho muchísimas veces. Ni para bien, ni para mal", añadió.