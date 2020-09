Maly Jorquiera se emocionó hasta las lágrimas tras análisis de numerología de Kenita Larraín

17:14 La rubia le realizó una serie de preguntas, como si alguna vez había tenido conexión con otros planos, a lo que la animadora contestó: "Veo gente muerta, que se me ha ido, me vienen a visitar. Tengo todo ese rollo".

Maly Jorquera se emocionó hasta las lágrimas, luego de que María Eugenia Larraín, quien estuvo presente en el programa "Sigamos de Largo" analizara su fecha de nacimiento en base a la disciplina de la numerología.

La rubia le realizó una serie de preguntas, como si alguna vez había tenido conexión con otros planos, a lo que Maly contestó: "Veo gente muerta, que se me ha ido, me vienen a visitar. Tengo todo ese rollo".

Tras ello, Kenita comentó: "Puede haber ocurrido en tu vida un hecho que te marque muchísimo, donde estás en la etapa previa, en un momento muy doloroso como de infelicidad, pero después viene como este llamado de arriba y es como que tu vida cambia de un momento a otro. De hecho se llama la resurrección".

Sorprendida, Jorquera recordó el nacimiento de su hijo Lucas.

"¡Maestra Kenita! (...) Tuve un parto súper difícil... me vino una hemorragia que me voy, (Sergio) Freire al lado, y le dije 'me voy, me estoy muriendo'. No me creían. De repente me fui y vi a mi mamá (fallecida) que me agarró fuerte los brazos y me dijo que tenía que volver. Yo no quería volver", aseguró.

"Era tanto el dolor que sentía, y como no había tenido una conexión con mi hijo, era como no... y mi mamá me mandó de vuelta. Es muy loco, lo describiste muy como fue, una muerte y resucitar".

Incluso, aseguró que con su madre en vida "la pasamos muy mal las dos y ahora que yo tuve que 'terapiarme' y salir adelante de muchas cosas, yo me llevo mejor. Es la vida que me tocó vivir, pero es triste igual. Yo ahora la siento cuando estoy con mi hijo", comentó.