Lo que se debe saber para sacar el permiso de salida dieciochero

08:09 El documento estará disponible a partir de mañana en la madrugada. Se podrá pedir uno por persona, pues bloquea el RUT. Los menores de 14 no tendrán que solicitarlo.

A partir de mañana estará disponible el nuevo "Permiso Especial de Fiestas Patrias" en la plataforma de Comisaría Virtual, que permitirá el traslado de las personas que vivan en comunas que estén en Fase 2 para adelante.

Desde las cinco de la mañana este documento, que tiene una duración de seis horas, estará habilitado como permiso individual temporal en Comisaría Virtual y solamente se podrá pedir una vez durante este fin de semana de Fiestas Patrias.

¿Quiénes podrán pedirlo? Las personas que vivan en comunas en Fase 2 (Transición) y también quienes se encuentren en etapas más avanzadas del Paso a Paso que quieran trasladarse a una comuna que esté en Fase 2. Los que están en cuarentena no podrán requerirlo.

El teniente Daniel Medina, de Comisaría Virtual, explicó que este documento lo debe solicitar todo mayor de 14 años porque ya tiene acceso a su Clave Única y también puede hacer su registro en la plataforma. Sin embargo, aclaró que los menores de 14 años no necesitan este permiso, "porque saldrán con un adulto responsable".

Según el plan gubernamental "Fondéate en Casa", en una vivienda sólo podrán celebrar con un máximo de cinco invitados; y en lugares como plazas y parques con hasta diez. El teniente Medina detalló que los niños (menores o mayores de 14 años) sí contabilizarán ante una fiscalización por parte de las autoridades sanitarias junto a Carabineros o Fuerzas Armadas, pues a su juicio se trata de aspectos diferentes.

"Una cosa es quién saca el permiso y la otra quién se contabiliza como una persona adicional a los que ya viven en un domicilio", planteó.

Al momento de pedir este documento, el sistema automáticamente bloqueará el RUT de cada persona para que no vuelva a pedirlo. Este pase no permite el desplazamiento en horario en toque de queda ni tampoco por controles sanitarios.

Así será el permiso

Al momento de ingresar a Comisaría Virtual dentro de los permisos temporales individuales habrá una opción que se llamará "Permiso Especial de Fiestas Patrias".

Según explicó Medina, las alternativas de ingreso serán tres: la cédula de identidad, la Clave Única y para los extranjeros el pasaporte. Al momento de acceder se solicitará al usuario el nombre completo, el RUT, el número de serie de la cédula de identidad, la comuna y el domicilio.

"Luego de esto viene la primera limitación, donde se consultará cuál es el tipo de lugar de destino, si es privado o público. Si es privado saldrá la información máxima de cinco personas no residentes; y si es público, máximo de diez personas en espacios abiertos", contó el oficial.

Después de esto se tiene que indicar la comuna de destino, la fecha y el correo electrónico para que llegue el permiso gestionado.

Luego vienen cuatro declaraciones juradas: la primera confirmando que todo lo que se puso es real; la segunda que la persona que pidió el permiso no se encuentra bajo ninguna restricción sanitaria (cuarentena, aislamiento, etc.); la tercera sobre el conocimiento de que la persona va a estar en un lugar privado o público con las personas autorizadas; y por último sobre el conocimiento de que durante el desplazamiento, porque si se atraviesan comunas en cuarentena no se podrá descender del medio de transporte en que se realiza el traslado, exceptuando los transbordos en el transporte público.

"La persona tendrá que aceptar todos estos términos y condiciones para poder finalizar con su trámite", sostuvo.

Salida de buses

Desde el Gobierno anunciaron un plan para evitar viajes entre regiones, instalando cordones sanitarios desde hoy en distintos puntos de la RM, la Región de Valparaíso y Gran Concepción. Sólo podrán pasar las personas que tengan un salvoconducto por razones médicas, laborales o funerarias.

En tanto, desde el Terminal de Buses Sur de Santiago el alcalde Rodrigo Delgado informó que se espera que más de 300 mil personas dejen la capital por esa vía. En un año normal, la cifra de pasajeros que salía rumbo a otras regiones superaba el millón.