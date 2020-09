PlayStation 5 costará $ 499 mil y $ 649 mil en Chile

Luego de que ayer se conoció que la Playstation 5 será lanzada a la venta el día el 19 de noviembre, esta jornada se reveló que a Chile llegará a precios de $ 499.000 mil y $ 649.000 en sus versiones all digital y estándar con lector.



El lanzamiento incorpora accesorios como los auriculares inalámbricos Pulse 3D, una cámara HD y el control Dual Sense con micrófono integrado.

A partir de mañana viernes 18 de septiembre los interesados podrán adquirir la consola anticipadamente, en el inicio de la preventa en tiendas autorizadas. Las entregas de las preventas se realizará el día 19 de noviembre.

En el evento de este miércoles se destacó en la lista de juegos de la consola a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games), Demon’s Souls (Japan Studio) y God Of War: Ragnarok (Santa Monica Studios), junto a otros títulos.

También se reveló la membresía de la denominada PlayStation Plus Collection, exclusiva para PS5, desde donde se podrá acceder a juegos emblemáticos como God of War IV, Last of Us (Remastered), The Last Guardian y Detroit: Become Human.