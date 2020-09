Intendente RM aclara: “No iremos a tocar todos los timbres”, sólo donde haya “sospecha o denuncia”

12:55 El intendente metropolitano, Felipe Guevara, señaló que “habrá una unidad del equipo sanitario con resguardo policial que hará esa fiscalización, no se hará una fiscalización casa por casa, no iremos a tocar todos los timbres, se irá donde haya sospecha o denuncia y ahí se va a fiscalizar”.

“Es muy importante lo que dice, hay un número importante de personas de la RM que han intentado ir a comunas de segunda vivienda, algunos lo han logrado, ayer se devolvieron más de 4 mil vehículos que intentaron pasar a las regiones aledañas a la Metropolitana. Es verdad que el cordón sanitario parte hoy a las 6 de la tarde, pero todo este tiempo han habido aduanas sanitarias que son controles aleatorios, no se detiene a todos, cada cierto rato se detienen vehículos. (Pero) hoy, a partir de las 6, el control es total y se fiscalizará al 100% de vehículos que pasan”, dijo esta mañana el Intendente Metropolitano Felipe Guevara ad portas del feriado de Fiestas Patrias.

Consultado en Radio Universo sobre cómo opera el procedimiento en el cordón sanitario, Guevara explicó que “el sumario se inicia y lo lleva la seremi, Carabineros reporta a la seremi a las personas”. Recalcó la importancia de no trasladarse hasta el litoral central señalando que “muchas de esas comunas están, pensemos en el Tabo, Santo Domingo, Cartagena, están con buenos números y podemos llevar el virus desde la RM a comunas que están en mejores condiciones que nosotros. Esas comunas tienen capacidad hospitalaria para la población que vive ahí, entonces le estamos haciendo un flaco favor a los residentes que viven en estas comunas. Hay que hacer un llamado a la solidaridad, no pensar en mi bienestar de ir a pasarlo bien a la playa, sino que en el respeto y consideración de personas que viven en esos lugares y que tienen una capacidad hospitalaria inferior”.

Guevara informó que “hay un plan de fiscalización que diseñamos con el jefe de la Defensa Nacional, policías y la seremi de salud que no lo puedo decir por la radio, pero que incluye varias cosas: hay equipos que van a fiscalizar el movimiento de personas en cuarentena a comunas en Fase 2 o Fase 3, esto para eliminar movimientos en comunas con menor contagio a mayor contagio, el permiso aprovecho de aclarar que es para personas en comunas en Fase 2. Si me muevo dentro de la comuna en Transición pido permiso, cualquier cosa que toque en comuna 2 se pide permiso, hay equipo que lo va a fiscalizar”.

“Hay un segundo grupo de fiscalizadores en 81 parques y áreas verdes que poseen la mayor afluencia de personas, gente que eleva volantines o va a parrillar, hay 81 parques en la RM; luego hay un equipo de personas que atenderán llamadas, si alguien hace denuncias de casas donde entra y entra gente, hay música y sospecha de que hay más personas que el aforo, entonces habrá una unidad del equipo sanitario con resguardo policial que hará esa fiscalización, no se hará una fiscalización casa por casa, no iremos a tocar todos los timbres, se irá donde haya sospecha o denuncia y ahí se va a fiscalizar”.

“Hay que distinguir: una cosa es la constitucionalidad de las leyes y eso debe resolverlo el TC, el Congreso y podrán adecuar las leyes, y otra cosa son las leyes que están vigentes. Hoy hay una ley que es el Código Sanitario y en el artículo 155 está establecida la facultad de la autoridad sanitaria para ingresar –por razones sanitarias- a un domicilio y detalla el tipo de las edificaciones a las que se puede fiscalizar sin orden judicial, lo haremos con el apoyo de las policías”, recalcó. “Pero distingamos las cosas, hoy hay una legislación vigente que debemos aplicar y luego ha surgido una discusión constitucional muy interesante, que tendrán que resolverlo en otro ámbito, pero no le podemos a pedir al carabinero, al fiscalizador de Salud que se refiera a la constitucionalidad de una norma. La pega de él es aplicar la norma, no es culpa de él si no está alineada con la Constitución, si está desactualizada. Son temas distintos”.

¿Van a entrar a la fuerza? “Efectivamente tendrán que proceder a la detención de la persona, cosa que nadie busca y nadie quiere, lo que queremos buscar la salud de la población y se busca fiscalizar para que las medidas que toma la autoridad sanitaria se cumplan para la salud de las mismas personas”, sostuvo.

Consultado por su opinión frente a la investigación que inició Contraloría en contra de siete generales, Guevara señaló que “primero, tenemos el deber como ciudadanos de presumir la inocencia de todas las personas, mientras no termine el proceso administrativo, el proceso judicial, es bastante aventurado (opinar), sin tener todos los antecedentes. Hay un proceso en curso que no ha concluido, yo creo en la presunción de inocencia y mientras no se resuelva el proceso, es aventurado sancionar, condenar a alguien. Yo en eso pediría paciencia y dejar que la Contraloría haga su trabajo y que los tribunales hagan su trabajo, no inmiscuirnos en la mitad de un proceso que no conocemos del todo”.

“Esto es como la constitucionalidad tendrán que resolver en otra parte, nosotros presumimos la inocencia de las personas, es lo justo, lo democrático y mientras no haya sanción o resolución de autoridad hay que presumir la inocencia de las personas investigadas”, agregó. “Insisto, presunción de inocencia, esperemos que las organizaciones que tenemos como democracia hagan su pega, terminen y ahí nos pronunciaremos, en principio, tenemos esa presunción y entiendo que las personas investigadas actuaron bien, conforme a la ley, de buena fe y eso es lo que ellos tendrán que probar en el proceso”.