Piñera hace un balance positivo sobre la celebración de Fiestas Patrias en pandemia

En la conmemoración del Día de las Glorias del Ejército, el Presidente Senastián Piñera, dijo que el "balance es positivo" sobre el comportamiento de la ciudadanía en la celebración de las Fiestas Patrias en medio de la pandemia del Covid-19.

“El balance es positivo, pero sé que hay algunos, una minoría, que están dispuestos a hacer cualquier cosa incluso poner en riesgo la vida de sus compatriotas por irresponsabilidad y a veces por maldad”, dijo el mandatario.

Por lo mismo, volvió a hacer un llamado para que la población celebre con entusiasmo, pero que a la vez se cuide y respete las normas sanitarias.

“No echemos por la borda, en tres días, lo que con tanto esfuerzo hemos hecho para combatir la pandemia”, dijo el Presidente.

Al culminar la actividad, el Mandatario se refirió al discurso del arzobispo de Santiago, Celestino Aós, durante el Te Deum Ecuménico, quien pidió más diálogo para dar respuesta a las demandas del país. Al respecto, Piñera señaló que se “necesita menos confrontación, menos violencia, menos descalificación”, refiriéndose a la política.

“La solución no pasa por la violencia, pasa por el diálogo, la buena voluntad, la colaboración y los acuerdos. Espero que las palabras del arzobispo de Santiago no caigan en un desierto y no solo sean reconocidas el día que la emite, sino que sea una práctica permanente”, agregó.

Asimismo, pidió a los ciudadanos durante la celebración de las Fechas Patrias, en medio de la pandemia que ha cobrado la vida de más de 12 mil personas en el territorio nacional.

“Hemos tenido tiempos tan difíciles, que es bueno que la familia chilena celebre nuestro aniversario patrio. Por eso yo los llamo a celebrar con alegría, con entusiasmo y con pasión; así somos los chilenos. Pero hágalo en familia, cuide su salud, cuide la salud de sus seres queridos, cuide la salud de sus vecinos y de todos los chilenos, y cumpla con las normas sanitarias”, indicó Piñera.