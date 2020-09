Inician sumario sanitario en contra de diputada Loreto Carvajal: Intendencia acusó que "no se le pudo controlar"

La diputada Loreto Carvajal (PPD) habría evadido un control sanitario en la región de Ñuble el sábado, en medio de las fiscalizaciones que se realizaron por Fiestas Patrias.

Según señaló el intendente regional del Ñuble, Martín Arrau, a Emol, “el día de ayer hubo una situación irregular con la diputada Loreto Carvajal en el control sur de la región del Ñuble, en donde no se le pudo controlar sanitariamente”.

La autoridad señaló que por el hecho “se cursó el sumario sanitario correspondiente para investigar los hechos”.

Al respecto, la parlamentaria indicó a Radio Bío Bío que es “diputada de Cabrero, de Yumbel y de toda la región de Ñuble, y como tal he ejercido de manera presencial mis labores, no solo en el Congreso (…), sino que también de manera presencial en el distrito”.

“Nosotros tenemos la posibilidad. Yo no voy a renunciar a mi rol por un lado, responsabilidad en el sentido de información y de fiscalización en cualquier territorio de mi distrito, comprendiendo además que tengo y obviamente mi habilitación, tengo mi credencial (…), pero además tengo y se los puedo enviar mi permiso sanitario al día como corresponde, incluso el día de ayer también”, sostuvo.

Señaló que “si aquí se pretende que un diputado o el intendente pretende que yo me voy a quedar en la casa, no sé, viendo televisión, eso no va a ocurrir. Yo no voy a renunciar a mi rol fiscalizador”

“No estaba yendo a comprar, ni me estoy movilizando para ir al supermercado, estoy movilizándome en el distrito para ejercer mis labores, y eso está sumamente constatado y lo he hecho cada día y sobre todo en semana distrital y cada momento en que he podido”, aseguró según el medio.

Consultada sobre si al ser controlada dijo que no tenía tiempo para la fiscalización, señaló: “He sido super respetuosa (…) de la autoridad, no hay ninguna circunstancia siquiera apegada a la verdad en esos dichos. Yo no voy a entrar a eso”.