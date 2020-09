El nuevo recorrido por el Zoológico Nacional no incluye a hipopótamos ni dos especies de primates

08:28 La próxima semana reabre el parque en el Cerro San Cristóbal con aforo reducido para evitar contagios por el coronavirus. La directora del zoo, Alejandra Montalba, explica por qué no se podrá visitar a estos animales desde el martes 29 de septiembre.

La próxima semana, el martes 29 de septiembre, reabrirá el Zoológico Nacional, emplazado al interior del Parque Metropolitano del cerro San Cristóbal, después de seis meses sin recibir visitantes debido a la pandemia por el coronavirus.

Con altas medidas de seguridad operará el principal zoológico del país. Según el protocolo anunciado la semana pasada, que fue trabajado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto al Zoológico Nacional y el Buin Zoo, el aforo máximo permitido será de 590 personas en grupos de a cuatro, quienes deberán reservar su entrada previamente a través del sitio web del Parque Metropolitano (www.parquemet.cl).

Además, tendrá un horario de funcionamiento de 11:00 hasta las 17:00 horas de martes a viernes.

La directora del Zoológico Nacional, Alejandra Montalba, dice que están contentos por esta reapertura después de que cerrara sus puertas en marzo por el coronavirus. Para o tener que pasar por lo mismo, trabajaron en un protocolo que aumente la seguridad de los visitantes, como la toma de temperatura, lavado y limpieza de manos, información sobre el comportamiento que deben tener en el Zoo, el distanciamiento físico y el uso de mascarillas obligatorio.

Estamos trabajando hace un tiempo con el protocolo de reapertura junto al Buin Zoo basándonos en lo que ha pasado a nivel mundial y latinoamericano. Tomamos varias medidas de bioseguridad para asegurar a los visitantes, trabajadores y animales que también son susceptibles al coronavirus.

Hay muy pocos lugares que están cerrados. Uno de ellos es el acceso para ver hipopótamos porque el lugar no da la amplitud para hacer un distanciamiento físico adecuado. Tenemos además dos especies de primates que tampoco se podrán visitar, que son los titíes y los gibones, porque precisamente son susceptibles a contraer covid por parte de los humanos y no tenemos una barrera eficaz como un visor de vidrio que los separe permanentemente del público, por lo tanto, no estarán a la vista. Los anfibios tampoco, por lo mismo que los hipopótamos.

Pudimos constatar que los animales están súper habituados a tener un ambiente bullicioso en el zoológico y pasar a un silencio total hizo que estuvieran súper curiosos y con ganas de necesidad de contacto. Sabemos que no tendremos ningún problema.

Lo bueno es que esta temporada de reapertura empieza a coincidir con las pariciones, entonces ya estamos empezando a tener algunas crías. Las personas podrán ver distintas guaguas dentro del zoo. Es una época súper especial. Empiezan a crecer aves, lémures en sus distintas especies, tenemos a los cóndores con huevos también, hemos visto conductas reproductivas en hartas especies, así que tendremos nacimientos prontos.

Fue complejo porque nuestro trabajo es súper especializado. Tuvimos que primero sacar a los trabajadores enfermos crónicos y después el resto del equipo que podía trabajar, dividirlos en tres grupos para evitar el contagio. Aunque esté todo el mundo en pandemia, necesitamos garantizar el bienestar de los animales, como la nutrición, los cuidados, enriquecimiento y la parte veterinaria. No hemos parado de trabajar durante todo este tiempo. Además, hemos recibido a los animales de fauna silvestre

El aforo es bastante limitado, un 35% de la capacidad habitual que tiene el zoológico y eso implica que sean alrededor de 590 personas simultáneamente dentro. Esto nos permite mantener el distanciamiento físico, que vamos a indicarlo por la señalética en el piso y distintos lugares de dos metros entre distintas personas. Recibiremos grupos máximo de cuatro personas, si llega un grupo de ocho personas lo dividiremos en dos. Los visitantes tendrán que seguir un patrón de huellas para recorrer el lugar.

Hay constantemente guardias y cámaras dentro. Confiamos en que las personas van a cooperar con el autocuidado. Hemos visto que en el Parque Metropolitano el comportamiento del público ha sido extraordinario, por lo tanto, confiamos que dentro del zoológico también será así.

Los vecinos se acostumbraron a escuchar la fauna de noche. Después van a empezar a echar de menos los rugidos cuando empiece el ruido de Bellavista ja, ja, ja, ja.