Expertos advierten que se viene una importante "temporada de bichos"

De un día para otro la terapeuta ocupacional Natalia Flores notó cómo empezaron a revolotear muchas moscas por su living, cocina y dormitorio, sobre todo durante los días más calurosos. "He llegado a ver alrededor de 10 a 15 moscas en un solo espacio", contó a hoyxhoy.

Desde que comenzó este molesto problema, que afecta a varios de sus vecinos en un edificio de Ñuñoa, ya ha pasado un mes y la cosa no ha mejorado en lo absoluto.

Casos como éste se han visto en varias otras comunas de la Región Metropolitana y también fuera de la misma. Pero, ¿por qué?

El entomólogo Alfredo Ugarte explicó que la razón es sencilla. "El año pasado tuvimos uno de los años más secos de las últimas dos décadas, con una sequía terrible, lo que provocó que muchas plantas y muchos insectos no nacieran, sino que se quedaran esperando mejores condiciones. Por eso, este año, en que tuvimos un junio y julio un poco más lluviosos que el año pasado, que tampoco fueron muy normales, está brotando todo lo que no brotó. O sea, ahora está brotando lo que no brotó en dos años. Eso provoca una aparición de insectos enorme".

Es más, el experto añadió que "esto está recién empezando. Ahora se viene, como dicen los monitos animados, una 'temporada de bichos'".

Más que moscas

Por supuesto, con 'temporada de bichos' el entomólogo no se refiere sólo a moscas, sino que también a otros insectos como los zancudos gigantes, que ya se están empezando a ver más que nada en casas cercanas a cerros, donde ha crecido más pasto.

La buena noticia es que si bien se trata de bichos bastante intimidantes por su tamaño, Ugarte sostuvo que no pican. "Me llegan a cada rato preguntas por WhatsApp u otros medios diciéndome '¿Qué hago con esto? ¿Lo mato?' y yo les digo que no, que no pasa nada con este bicho y que no se preocupen", aseguró el profesional conocido como "El Bichólogo".

También aparecerán más polillas e incluso puede que su temporada se adelante un poco este año.

"Vamos a tener muchas más polillas. Lo que pasa es que en agosto, en prácticamente toda la Región Metropolitana -y otras- no llovió nada, nada. Y ha hecho mucho calor, entonces eso hace que la primavera se empiece a adelantar un poco. Hace que se apuren un poquitito los procesos. O sea, vamos como 15 o 20 días adelantados a lo que es un año normal".

¿Hasta cuándo?

Respecto de hasta cuándo va a haber gran cantidad de insectos volando por ahí, el entomólogo de la Universidad Católica del Maule, Víctor Hugo Monzón, dijo que no hay certeza, pero que "con las alzas de temperatura habrá más moscas y más insectos en general".

Ugarte, en tanto, dijo que "va a depender un poco de cómo vengan los calores, porque si viene mucho calor se va a secar todo relativamente rápido y eso va a hacer que la 'temporada de bichos' sea cortita. Pero si llega a caer una buena lluvia luego se va a ir alargando este proceso".

Cómo ahuyentarlas

Ugarte manifestó que las moscas generalmente buscan lugares sin viento y eso explica por qué a veces se ve a "todas las moscas del barrio", como dijo el experto, volando en un mismo lugar.

Es decir, si se quiere ahuyentar a las moscas una buena alternativa es generar corrientes de aire al interior de la casa o del lugar que se quiera libre de estos insectos. "Esos ventiladores que se ponen en el techo son ideales", señaló Ugarte, quien asimismo aconsejó usar un buen repelente.

Monzón añadió que también es fundamental asegurarse de que en sitios cercanos no haya acumulaciones de basura, alimentos en descomposición o animales muertos. Si llegara a haberlos, "habría que hacer una limpieza e higienización en esos sectores".

No obstante, sostuvo que lo realmente efectivo para deshacerse de moscas u otros insectos son las fumigaciones. "Pero hay que tener presente que esto podría afectar a insectos beneficiosos para el ser humano, como las abejas silvestres y otros polinizadores, por lo que lo recomiendo sólo en caso de una real necesidad".