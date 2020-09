Subsecretaria Daza: "Cuando esto pase será el tiempo de evaluar si hemos tomado las decisiones correctas"

09:20 Paula Daza se refirió a la indagatoria que lleva la Fiscalía por las muertes en la pandemia. Dijo que el ex ministro Jaime Mañalich "dirigió un plan de salud de Covid-19, donde se preparó con una red asistencial que se cuadriplicó".

En entrevista con radio Duna la subsecretaria de Salud, Paula Daza, defendió la gestión del ex ministro del ramo, Jaime Mañalich, y reiteró que el Minsal entregará toda la información para la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía por las muertes producto de la pandemia.

"Desde el día uno, el ministro Mañalich dirigió un plan de salud de Covid-19, donde se preparó con una red asistencial que se cuadriplicó (...) En una pandemia que nos tomó de forma inesperada, pudimos dar respuesta a la atención de salud de forma positiva", dijo Daza.

La subsecretaria, además, dijo que "en ningún caso" hubo manipulación en las cifras de la pandemia y planteó que "vamos a entregar toda la información que lo requiera", en caso de prosperar la solicitud de la Fiscalía a la Corte Suprema, que fuerce al Minsal a entregar los correos electrónicos de las autoridades.

Luego de que el ex ministro Mañalich, dijo ayer en entrevista con El Mercurio, que no se siente responsable de las muertes por la pandemia, Daza, ante la misma interrogante, planteó que "Yo me siento responsable del rol que tengo como autoridad y estoy preocupada absolutamente de llevar la pandemia en este momento, y estoy enfocada en esto, absolutamente desde el día uno que llegó la pandemia a Chile estoy enfocada en trabajar, junto a todo el equipo de salud".

"Ese es nuestro enfoque, creo que ya cuando esto pase será el tiempo de evaluar si hemos tomado las decisiones correctas o podríamos haber tomado mejores decisiones", añadió.