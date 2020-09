"Vamos Chilenos": Mario Kreutzberger dijo que "fue inapropiado hablar de meta" y criticó mensajes políticos en el programa

08:36 "Personalmente no soy político, algo así no lo haría y esperaría que nadie lo hiciera, porque entiendo que si voy a una parte, debo actuar de una manera; y si voy a otra de otra", sostuvo el animador.

Este fin de semana se llevó adelante con transmisión conjunta entre los canales de televisión, la campaña "Vamos Chilenos", que logró recaudar más de 16 mil millones de pesos. La cifra cubriría el apoyo a 80 mil adultos mayores en situación de vulnerabilidad mayores de 80 años.

Fue Mario Kreutzberger, Don Francisco, quien abordó la cifra alcanzada y la meta de 30 mil millones que él había asegurado que existía.

"Quizás no fue apropiado hablar de una meta. Ahí me tiré yo con mis colores", aseguró a El Mercurio.

Además, hizo referencia a los episodios políticos que se vivieron en algunas presentaciones, como la presentación de Sigrid Alegría y el grupo Aparcoa, donde al finalizar mostró un pañuelo con la inscripción: "Apruebo CC".

En este sentido, el animador insistió que "sorprender a la producción en un programa en vivo, no me parece lo más adecuado. Me imagino que algunos estarán muy contentos y otros no (...) personalmente no soy político, algo así no lo haría y esperaría que nadie lo hiciera, porque entiendo que si voy a una parte, debo actuar de una manera; y si voy a otra de otra".

Con ello, finalizó en que "este programa tenía un solo sentido, que era levantar el espíritu nacional".