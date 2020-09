Enrique Paris: "No hay ningún problema en entregar los datos, cuando la Corte Suprema decida qué datos hay que entregar"

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que no tendrá problemas en entregar datos en caso de que la Corte Suprema lo requiera, a raíz de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, por las muertes en la pandemia de Covid-19.

Respecto de la negativa inicial del Minsal a la entrega de información, motivo por el que el Ministerio Público recurrió al máximo tribunal, Paris dijo en entrevista con radio ADN que "ese día yo estaba en La Moneda cuando el fiscal llegó con la PDI al Ministerio de Salud y los abogados me dijeron que no era adecuado entregar los datos, que lo usual es que deben pedirse con 48 horas de anticipación".

"He repetido varias veces que no tengo ningún problema, no hay ningún problema en entregar los datos, cuando la Corte Suprema decida qué datos hay que entregar. No nos vamos a negar de ninguna manera" añadió el ministro de Salud, sobre un eventual decisión de la Suprema.