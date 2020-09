Palacios y propuesta de un segundo retiro del 10%: "Es muy importante no seguir echándole mano a las pensiones como si fueran un cajero automático"

Mañana miércoles se discutirá el proyecto que propone un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones en la Comisión de Constitución de la Cámara donde se iniciará la tramitación de la propuesta a las 15:00 horas.

Esta jornada el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker, defendió la idea "ha tenido efectos beneficiosos sobre la economía amortiguando la recesión económica que estamos enfrentando".

Por el contrario tras una reunión en La Moneda el ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió a esta propuesta donde afirmó que "las pensiones no pueden esperar y es muy importante no seguir echándole mano a las pensiones como si fueran un cajero automático".

"La verdad es que tenemos que buscar otras medidas para poder darle la posibilidad a las personas de que aumenten su consumo doméstico que es lo que muchos están restringidos ahora", añadió.

En esa misma línea, el secretario de Estado manifestó que "el Gobierno ha dispuesto distintas medidas: bonos covid-19, ingreso mínimo garantizado, ingreso familiar de emergencia, créditos blandos, créditos solidarios a la clase media, distintas medidas para poder inyectar esta liquidez a las familias".

"Ya se hizo un retiro de un primero 10% a costa de las pensiones, pero no de forma igualitaria. Hay un 20%, 1,8 millones que se quedaron con cero en su cuenta para sus pensiones y eso es algo que no me parece justo, porque las necesidades no solamente son hoy, sino que también mañana y un buen Gobierno tiene que pensar en todos los periodos", cerró.