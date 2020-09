Insulza valoró declaración de Jadue por Venezuela: “La condena es clara”

“Yo he puesto un tweet diciendo que lo valoro, valoro la declaración, la condena clara del alcalde (Daniel) Jadue a lo que ocurre en Venezuela en materia de DDHH, eso cierra ese debate. Ahora respecto del Partido Comunista todavía falta una declaración mejor de la que han hecho ya, pero la verdad es que creo que el alcalde Jadue, naturalmente él lo mira desde su punto de vista, hace otra serie de referencias a lo que pasa en Venezuela pero como destaca y digo, yo me quedo con la condena que es clara”, señaló el senador José Miguel Insulza sobre la declaración emitida el día de ayer por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a propósito del informe que condenó las violaciones a los DDHH en Venezuela la semana pasada.

Consultado sobre cómo se entiende que la postura del PC sea diferente a las de sus militantes como Camila Vallejo, Carmen Hertz o el propio Jadue, Insulza respondió en Radio Universo: “creo que es un tema que ellos tendrán que resolver, no soy yo el llamado a resolver los problemas del PC. En realidad ocurre en muchos partidos que a veces hay posiciones muy distintas al respecto y parece que eso se va a mantener, la posición del PC era muy diversa, lo que hacía era poner en relieve las condiciones en que se hacía esto (el informe), lo que pasaba en Venezuela, cómo se ha tomado el informe, la metodología, etc, pero no condenaba de manera clara. El alcalde Jadue, la diputada Hertz y la diputada Vallejo ellas dijeron claramente que estaban en contra aunque tienen matices por cierto, también lo que dijimos los senadores socialistas de que no era aceptable ningún tipo de intervención externa en Venezuela y eso queda muy claro. Hay que solidarizar con la lucha por la democracia y los DDHH, pero creo que no hay posibilidad de que sea aceptable ninguna intervención extranjera porque eso solo empeoraría las cosas, ese tipo de matices existen. El tema de fondo es decir yo condeno la violación de los Derechos Humanos, eso lo hizo el alcalde Jadue y ya, con eso me quedo tranquilo y los problemas internos del PC los resolverán ellos”.

Sobre sus dichos en Tolerancia Cero que generaron debate en RRSS, Insulza señaló que “lo que dije, en medio de la discusión, es lo que la gente percibía, no lo que yo percibía sino lo que la gente ve y yo creo que sí, esto mejora mucho la posición del alcalde, pero quiero decir para aclararlo de una vez por todas: yo no dije jamás que entre Jadue y Lavín votaría por Lavín, yo no votaría nunca por nadie de derecha y en todos mis años en política nunca he votado por nadie que no sea el candidato de mi partido. Entonces esa cosa me parece una patraña que arman redes sociales de manera mal intencionada. Ahora, dicho esto, reconozco que la posición del alcalde lo fortalece, pero le crea un problema con su partido, cosa que él tendrá que arreglar”.

“He denunciado claramente las violaciones a los DDHH que se cometieron en Chile y una cosa no quita la otra, que se cometan en Chile no significa que a uno le parezca que se cometan en Venezuela como lo he dicho claramente y mi partido: las violaciones a los DDHH son condenables en cualquier parte del mundo y con cualquier régimen. El que dice que unos sí y los otros no, está siendo selectivo y eso está mal, reconozcamos que han habido violaciones”, agregó. “Eso hay que procesarlo en los sistemas judiciales, en Chile todavía está pendiente una cantidad de juicios, ahora en Venezuela -que yo sepa- no hay, a pesar de que algo alguien lo dijo ayer, creo que el alcalde Jadue, de que los delitos se habían perseguido en Venezuela, (pero) yo no conozco casos que se hayan perseguido realmente y que se haya sancionado a alguna autoridad. Lo principal es la condena y sí estoy de acuerdo con lo que dice él (Jadue) cuando dice que hay gente que lo hace de manera selectiva y no lo condena en Chile, sin embargo lo condena en Venezuela”,.

Ante las marcas de Jadue en las encuestas, Insulza señaló: “Yo no votaría por alguien de derecha en ningún caso y espero que esa situación que, entre paréntes, la encuesta de ayer es 7% para Lavín, 7% para Jadue, 7% para Matthei, yo la verdad no veo qué indicador lleva a una segunda vuelta”.

¿Votaría por Jadue en segunda vuelta? “Yo no creo que votaría por Jadue, lo digo sinceramente, en ningún caso por Lavín, lo otro lo matizo, no creo que votaría por él, pero en todo caso eso está determinado por una serie de cosas, por las alianzas que se alcancen, los compromisos que se tomen. Si en este momento ud. me pegunta, no creo que además convenga hacer esto que se está haciendo de patrocinar una radicalización hacia ambos lados, es un error, en este país hay mucha gente que es de centro izquierda”, reclamó. “Hoy un diputado comunista dijo que yo adhiero al proyecto social demócrata de Lavín ¿y cuándo? ¿por qué le da patente de social demócrata a Lavín? Él se podrá definir como ud. quiera, pero las cosas son lo que son, no lo que uno dice que son”.

¿Y si el partido decide apoyar a Jadue? “En ese caso tendría problemas, sería muy complicado para mí, no estoy muy listo para votar por el señor alcalde Jadue porque lo decida algún acuerdo entre nuestros partidos, pero, en fin, es un tema que se verá en su momento. Lo que quiero decir es que jamás he dicho que votaría por un candidato de derecha, en ningún caso, eso se demuestra ahora que ha sido un retroceso para el país”.

“Ya lo he dicho que me interesa, otra cosa es que me nombren para eso y para eso estoy trabajando y esto tiene un camino largo por recorrer, yo estuve disponible la vez anterior y también ahora”, sostuvo sobre sus anhelos presidenciales.

Consultado por el tema de la edad y la renovación de liderazgos que plantean desde su propio sector, Insulza dijo: “Yo me hago cargo del tema diciendo que hoy se vive mucho más pues, esa es la realidad. Una de las gracias de la sociedad moderna, más allá de las enfermedades y la pandemia, es que hoy la gente vive un tercio más de lo que vivía antes y además, somos todos ciudadanos chilenos, ¿qué es esta patraña de que tiene que tener una cierta edad?”.

“La gente de 80 se muere más que la de 20 y ¿por eso no puede ser Presidente de la República? No entiendo ese razonamiento”, agregó.

Sobre la ausencia de un nuevo nombre en la oposición, respondió: “Yo creo que es cierto, fundamentalmente por la ausencia de un proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si hay un proyecto común, una cosa como la que existió por los años 90… el candidato por cierto es importante, pero no es la pieza fundamental que lleva la gente a decidir, había gente que no le gustaba a Aylwin pero era el que encabezaba el proyecto y votamos por él, yo estuve en congreso del Partido Socialista del 93 y recuerdo la ovación que recibió Aylwin, lo mismo ocurrió con Lagos pero un proyecto común. Eso se terminó, ya no existe y por lo tanto (…) el acuerdo debe ser político, racional, que haga sentir a todo el mundo que estamos en el mismo barco. Somos oposición, criticamos al gobierno, pero para adelante no parece que estuviéramos en el mismo barco”.

Consultado por la distribución del 6% adicional que plantea la reforma de pensiones, señaló que “uno de los puntos de controversia es cómo se reparte este 6% y nuestros partidos proponen que esto vaya a un fondo solidario pero hay varias encuestas en que la gente mayoritariamente se inclina por los fondos individuales o por último, se inclina por una propuesta de 3 y 3. Hay que resolver ese tema, si hubiera posibilidad en este gobierno, al margen de qué se hace con el 6%, lo veo difícil, de llegar a una buena reforma de pensiones en la cual la gente hoy pensionada reciba un aumento de su pensión, yo estaría por ser más felixible. 3 y 3 me parece razonable, pero en la medida en que me aseguren que las pensiones van a subir sustantivamente”.