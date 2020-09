La dura confesión de María Inés Facuse sobre Sergio Jadue: "Si me hubiese querido nunca me hubiese hecho lo que me hizo y lo que estoy pasando en este momento"

Sergio Jadue suma otra polémica debido a que María Inés Facuse inició acciones legales contra la madre del ex presidente de la ANFP por la apropiación indebida de 112 millones de pesos.

Según la información preliminar, la denuncia comenzó por la venta de una propiedad que estaba a nombre de la sociedad de inversiones San Nicolás. En ella estaban Jadue y Facuse. Sin embargo, cuando el ex mandamás de la ANFP viajó a Estados Unidos entregó el 50% de sus acciones a su madre.

Y luego de esto, Cecilia Jadue Jadue vendió un departamento y recibió el pago en dos vales vistas. Los que quedaron en su cuenta, sin entregar lo correspondiente a la otra parte según detalló el abogado de Facuse.

Esta jornada Facuse conversó con el matinal de Canal 13, "Bienvenidos", expresó que "yo nunca he tenido una buena relación con ella. Todo contacto se cortó desde que ocurrió el escándalo FIFA. Esto ocurrió cuando se vendió un departamento que teníamos con Sergio, quien todavía es mi marido ya que no quiere firmar el divorcio".

Además profundizó sobre los malos tratos que recibió por parte de Jadue detalló que "yo me enteré de muchas cosas por la gente con que se juntaba. Muchas veces le pregunté que pasaba. Yo nunca pude hacer más. Mi error fue mantenerme al lado de una persona que no me quería. Si me hubiese querido no me hubiese maltratado, nunca me hubiese insultado, nunca me hubiese hecho lo que me hizo y lo que estoy pasando en este momento y no me refiero a que no me haya dado un peso sino que me refiero a una situación particular con mi hijo mis dos hijos".

"Lo llamaban a cualquier hora de los clubes y contestaba. A él le encantaba el tema. Si no se hubiese mandado la cagada que hizo, hoy podría ser el presidente de la FIFA (…) Cuando llegamos a Estados Unidos él cambió totalmente. En vez de ser víctima comenzó a culpar a todo el resto. Yo no aguantaba más vivir con él. No hacia nada. No quería salir porque la gente lo grababa, pero no quería hacerse cargo. Hizo un desastre", contó.

En esa misma línea, se refirió a los problemas económicos por lo que esta pasando. "A mí me llamaron de Zurich. Su mejor amigo me dijo que estaba llorando en la habitación y no sabía que hacer. Se victimizó y me pidió disculpas (…) Él es el testigo protegido. Como yo no estuve metida en el caso criminal (FIFAGate), no me pueden proteger ni mantener", aseveró.