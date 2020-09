Erazo defiende investigación penal por muertes Covid y asegura que debe hacerse “caiga quien caiga”

El ex ministro de Salud y miembro del Comité Asesor Covid de La Moneda, Alvaro Erazo, defendió fuertemente las indagaciones iniciadas en el Congreso y Tribunales por el manejo de la pandemia: “No he visto el detalle de la acusación y lo que tiene que acontecer es que se entreguen todos los antecedentes, que se salgan de los dimes y diretes de que es una estrategia política porque aquí todos los sectores, me acuerdo como ministro de Salud para el terremoto, estábamos terminando el gobierno, la arremetida de la oposición, en ese tiempo de la derecha, fue brutal, en las calificaciones, impugnaciones y estaban en su legítimo derecho como oposición a través de sus parlamentarios”.

“Hubo una investigación también, en este caso también hay una investigación en fiscalía, por ende, en lo que está siendo la investigación de los tribunales que lleva adelante el MP y que va a zanjar la Corte Suprema -en función de las cifras de muertos donde hay controversia y han ido a declarar funcionarios del propio ministerio-, aquí lo fundamental es la fe pública. Eso quiere decir que la institucionalidad en materias de salud se llama Ministerio de Salud y eso está por encima de cualquier contingencia, de cargos directivos, de ministros, de autoridades porque las instituciones quedan”, sostuvo Erazo en Radio Universo. “El día que se afecte la credibilidad del Minsal, de lo que recomienda, de sus programas, etc., lamentablemente va a perder el país y eso hay que cuidarlo y por ende investigar hasta lo último para aclarar toda esta situación, caiga quien caiga, esta investigación debe ser profunda y exhaustiva, lo que se tiene que saber es la verdad concreta de lo que aconteció”.

“Claramente hay elementos para que se presenten, se investiguen y se aclaren”, aseguró.

“En materia de la acusación constitucional no conozco los detalles, es una atribución de los parlamentarios, ellos han argumentado –lo que he visto en la prensa- que se ha faltado a la verdad en la información oportuna y adecuada respecto a los registros de los casos de fallecidos, lo mismo pasa con la investigación que está llevando el MP y que está zanjando la Corte Suprema, ese es un aspecto. El otro aspecto es lo que dice relación con haber actuado a tiempo en la respuesta sanitaria”, agregó.

“Como ex ministro lo he dicho con toda claridad, no se trata ahora de andar argumentando sino argumentamos en su debido momento”, recalcó Erazo y apuntó a que, en el caso del registro de los fallecimientos, él le había pedido al Minsal mejorar lo que estaba haciendo el Deis.

“Uno tiene que actuar proactivamente pero cuando hay problemas, no hay que esconder la cabeza y si hay evidencias de que hay problemas y que son graves, hasta las últimas consecuencias, no hay que relativizar eso. Porque este juego de que es político, que esto no es político, aquí hay una institucionalidad que se llama Minsal, que está en juego su credibilidad. No tenemos dos ministerios, tenemos un solo ministerio de Salud”.

“Yo entiendo que los tribunales siempre han actuado jurídicamente. Cómo es posible que a un tribunal se le diga que se está actuando políticamente, ¿desde cuándo? ¿Por qué a un tribunal, cuando empieza a investigar, se le dice que tiene intereses políticos, ¿cómo es posible?”, recalcó apuntando a los dichos del Mañalich y su abogado Gabriel Zaliasnick.

“La acusación constitucional está presentada, el Minsal presentará sus antecedentes y veremos qué pasa con eso. Entregando todos los argumentos, este tema va a concluir de buena manera”, agregó. “Hay que sacar las lecciones, uno no quisiera llegara a hasta estas situaciones, no me gustan las acusaciones constitucionales, que todos los meses tengamos una, pero hay situaciones en las cuales lamentablemente estas situaciones se van desencadenando, no hay respuesta suficiente y llegamos a estas situaciones en las cuales uno no quisiera estar como autoridad, a nadie le gusta estar en esta situación”, concluyó.

Permisos interregionales

“Conozco el título de que se va a proceder de esa manera para permitir acceder a segundas viviendas o para visitar familiares, lo único que conozco es lo que ha salido en la prensa, ya no sé si nos van a consultar, no fuimos consultados. Yo leí en las noticias que uno de los argumentos era que dado que como en Fiestas Patrias habían fallado los controles, era que había que liberalizar los controles, eso me parece un argumento feble desde todo punto de vista, ¿qué quiere que le diga? Espero que eso no sea un argumento, por lo menos argumento sanitario no lo es. No me imagino a nadie del Ministerio de Salud argumentando de esa manera”, dijo sobre los permisos anunciados el lunes para viajar entre comunas que estén desde Fase 3 en adelante.

Sobre las diferentes versiones que entregaron los ministros de Salud y Economía frente al tema, Erazo señaló que: “Esta controversia entre Salud y Economía es una falsa dicotomía porque lo que hay que hacer prevalecer es la salud de las personas. Es indudable y las razones sentimentales de apego, somos seres humanos, el tema es que con el argumento de normalidad hemos tenido ya varios fracasos. Más allá de las razones afectivas a mí me gustaría escuchar razones técnicas y sanitarias que van a posibilitar estos traslados. Me gustaría conocer técnicamente la opinión del Ministerio de Salud, alguna certeza tendrán, de que esto no pueda afectar un aumento de la circulación del virus”.