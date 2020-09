Director de Espacio Público respondió a molestia de ministro Paris por positividad: "Nadie ha hablado de coimas ni de nada parecido"

17:24 "Lo que sugerimos es que se use la positividad 'habitual' para tomar esa decisión y no la positividad total, que incluye la baja positividad de la búsqueda activa de casos. Es una propuesta de sentido común, no una acusación", insistió Pablo Simonetti.