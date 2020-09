Alcalde de Renca: "No sé qué pretende la autoridad"

El alcalde de Renca, Claudio Castro, cuestionó la decisión de la autoridad sanitaria, que mantuvo a su comuna y a Paine, como las únicas dos de la Región Metropolitana, que no han avanzado en el desconfinamiento.

En conversación con TVN, el edil dijo que "no sé qué pretende la autoridad, ya no tiene sentido" y aseguró que la medida ya no tiene el efecto inicial.

"Ya no es efectiva", planteó Castro, quien añadió que los habitantes de Renca "buscan la forma para salir a trabajar".

El jefe comunal además, criticó ser la única comuna del Gran Santiago, que quedó en cuarentena. "No conozco a ningún experto que valide que Santiago funcione a tiempos distintos".