Erika Olivera pidió disculpas a Keitel: "Lamento que él haya interpretado erróneamente el modismo que utilicé"

En la jornada de ayer, el diputado Sebastián Keitel anunció que ponía fin a 30 años de amistad con su par Erika Olivera luego de que ella lo tratara de "poco hombre".

Ante esto el ex atleta la acusó de maltrato laborlal y anunció que la llevaría a la comisión de Ética.

Ante eso, la ex maratonista le ofreció disculpas a su par y expresó que "pedirle las disculpas respectivas al diputado Keitel si mis palabras lo agredieron. Dejo en claro que me referí solamente a él, no a su familia, ni a nadie de su entorno cercano".

"Lamento que él haya interpretado erróneamente el modismo que utilicé, en un contexto en cual quería demostrar la cobardía con la cual actúo al retirarse y no escuchar mis argumentos tras haber sido interpelada". Explicando que "bajo ningún concepto el mal interpretado término se ha referido a las minorías que históricamente han luchado a pulso para la reivindicación de sus derechos y lamento profundamente la forma en que esto fue utilizado para intereses personales y políticos el día de ayer", agregó.

Además, Olivera explicó que "en mi opinión personal, no ha dado argumentos convincentes sobre su oposición, y me atrevo a decir en esta ocasión, de que si hay motivos personales para oponerse al proyecto, nos los haga saber. Precisamente porque su oposición se ha expresado en términos desmedidos y agresivos hacia mí, como promotora de esta iniciativa legislativa"

Además aseguró que usó un "modismo que no utilizaré más para evitar erróneas y desmedidas interpretaciones".