Young Cister: "Al inicio no había mucha gente que lo entendiera, pero hoy el trap es el nuevo pop"

En un caluroso día de verano, Esteban Cisternas, más conocido como Young Cister, se juntó en el estudio con Taiko (Nicolás Jaña) y su productor Mati Alegría. Como algo normal Taiko, quien fue el productor de "Rojo" de J Balvin, quiso compartir algunos de los trabajos que estaba realizando.

En ese momento, Young Cister le comentó su plan: un tema más tranquilo, con un ritmo más suave. "Taiko empezó a montar una pista bien relajada y la temática salió por sí sola", dice el artista. La letra se compuso en ese día y la pieza estaba lista para media noche. Así nació "Sigo Pensándote", el nuevo single de Young Cister que lanza hoy.

¿Qué quisieron mostrar con "Sigo pensándote"?

Buscamos narrar que a pesar de que uno siga pensando a esa persona, tenemos la posibilidad de seguir con nuestras vidas. La canción tiene unos matices sad pero en sí la canción es eso: seguir adelante y encontrarse con uno mismo.

Iniciaste tu música con la cumbia villera, ¿Cómo llegaste al trap?

La cumbia villera era algo pero el hiphop siempre estuvo ahí, desde muy niño escuché Eminem, a los raperos de EE.UU.. En 2014 vi que habían otros tipos de rap, que era el trap. Era muy distinto y sentí que tenían una libertad como para poder hablar lo que quisieran y a la vez eran más versátiles. Yo no quería quedarme encerrado en solo un estilo, entonces empecé a probar y me quedó gustando. Obviamente al principio no había mucha gente que entendiera lo que era, pero ahora el trap es como el nuevo pop por decirlo así. Creo que lo mío es la música, ahora con las canciones que iré sacando te vas dando cuenta de que tampoco es sólo trap.

¿Crees que existen diferentes tipos de trap, como lo que hace Paloma Mami con lo de Pablo Chill-e?

Obvio, siento que en varios lados de Latinoamérica asocian al trap con cualquier ritmo urbano. Por ejemplo Paloma Mami y Princesa Alba no son trap, son pop. Tienen canciones más dancehall, algo así. Ahí hay una confusión al encasillar a los artistas. Por ejemplo ahora con mi nueva canción que tiene líneas más del R&B o dancehall es posible que en los medios digan que es trap pero en verdad es otro ritmo. Trap es Pablo Chill-e, él es la portada del género.

Eres más versátil en ese ámbito

Claro, yo busco romper un poco con eso. La verdad me tiene un poco molesto cuando en los medios dicen "el trapero Young Cister" y en verdad yo hago trap pero me considero músico. Por algo también soy productor y hago otros ritmos. Puedo abarcar cualquier tipo de música sin complicación y eso es lo que quiero hacer siempre, no sé, a los 50 años ojalá estar haciendo un concierto de salsa para la gente más adulta (risas).

Aunque tu público también va a tener esa edad...

(Risas) Claro, igual no creo que a esa edad pueda ir cantando estilos juveniles. Yo lo veo como una carrera a morir. La gente se va a ir dando cuenta con el paso de los años.