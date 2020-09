Gobierno insta al Congreso a acelerar trámite de reforma de pensiones y dice que está dispuesto a dividir cotización adicional

En conversación con radio ADN, el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la reforma al sistema de pensiones, y dijo que el Ejecutivo está disponible a dividir el 6% adicional.

"Después del retiro del 10% aumentó el interés de que esos seis puntos vayan a cuentas individuales. Nosotros estamos disponibles a que sea 3-3", dijo el vocero de La Moneda, en alusión a que un 3% vaya a una cuenta individual y otro 3% a un fondo solidario.

"No podemos seguir hablando de retiro de pensiones sin tocar el tema de fondo, y el tema de fondo es mejorar nuestro sistema de pensiones para que entregue pensiones dignas y no pensiones básicas que al final no alcanzan para nada", dijo Bellolio.

El ministro vocero dijo además que " le pedimos al Congreso que nos eche una manito, que pueda ponerle mayor velocidad a esta cuestión".