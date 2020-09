María Omegna se refirió a los dichos de Maldonado contra Daniela Vega: "Habla de una pobreza humana"

14:45 "Me pasa que siento que las demandas por una educación de calidad se vuelven más necesarias todavía", aseveró la actriz.

Hace algunos meses, la ex panelista de "Mucho Gusto", Patricia Maldonado, se refirió en duros términos a la actriz transgénero Daniela Vega.

Ante esto, en el programa Reyes del Drama de Youtube, María Gracia Omegna conversó sobre las palabras que dijo Maldonado en contra de su compañera.

En primera instancia, la actriz habló sobre Vega y su amistad que las une. “Me parece una mujer super admirable con una fortaleza un power que me gustaría tener. Me parece una gran intérprete, súper sensible en todos los sentidos”.

"Me pasa que siento que las demandas por una educación de calidad se vuelven más necesarias todavía, porque hay un nivel de ignorancia súper profundo y arraigado. Y de intolerancia, para mí todo eso es ignorancia”, añadió.

Además, aseveró que “no merece ni siquiera que gaste mi tiempo, como que siento que es una técnica para obtener publicidad (de Las Indomables). Me parece que no tiene sentido, que es una falta de respeto, y habla de una pobreza humana, que para qué perder el tiempo”.