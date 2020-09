"Me dijo ‘no traje la billetera’”: Yamila Reyna recordó mala experiencia con actor chileno

La comediante y actriz Yamila Reyna conversó con Diana Bolocco y Martín Cárcamo vía streaming por Instagram donde recordó una mala experiencia que vivió con un actor chileno con el que habría tenido una cita.

Reyna contó cómo le gustaría que fuera una cita a lo que señaló que "no sea agrandado y que trabaje. No, basta de pagar las cuentas. Si supieran… Mi mamá me dice ‘tienes alma de palmeta’. En Argentina palmeta es la que paga”.

“¿Pero tú pagas las cuentas porque son flojos o porque…?”, preguntó Diana Bolocco.

A lo que Reyna relató que “porque me caen bien les voy a contar esto, salí con un actor muy conocido de este país a comer hace mucho tiempo. Él me venía hace meses persiguiendo, ‘dale, salgamos’, y salgo a comer con él. Me pasa a buscar por casa y salimos a comer. No solamente fue un arrogante, pelotudo, agrandado, faltaba que me tirara el currículum entero; sino que encima llegó la cuenta y me dijo ‘no traje la billetera’".

"El flaco se pidió cuatro vinos de los más caros y tres platos. Yo por hacerme la flaca, la linda, me comí un carpacho pedorro. Me cagué de hambre y este hijo de mierda tres botellas de vino se clavó. Todavía estoy pagando las cuotas. No, nunca más. El galán de televisión… ¡Andá a cagar! (ríe)”, añadió.

Y Martín Cárcamo complemento diciendo que “ya, que trabaje, que no sea cagado”.

En esa misma línea, Reyna siguió describiendo su cita perfecta. “Que me haga reír, que sea divertido, que no tenga hijos chicos ojalá. Es difícil un tipo que no tenga hijos a esta altura de la vida. Por lo menos que sean grandes” aseveró.

“¿Moreno, castaño? Yo sé que los rubios no somos tu tipo”, le preguntaron.

A lo que Reyna declaró que “a estas alturas de la vida Martín, si me lo traes rubio le tiro un poco de Koleston y estamos. ¿Para qué le vamos a hacer asco? No estamos para exigir”.