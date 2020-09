Solange Lackington: "Esto de reinventarme ha sido una experiencia gratificante"

Si bien para muchos el encierro ha sido tiempo muerto, para Solange Lackington el confinamiento ha servido para innovar en su carrera. La actriz que interpretó a la "Martuca" en "Brujas" ha estado en diferentes proyectos tras el fin de su contrato con Mega.

Lackington se encuentra esperando el estreno de "Contra el demonio", película que llegará a las carteleras virtuales el 31 de octubre. El thriller está dirigido por José Miguel Zúñiga y ya tiene sus entradas a la venta en Ticketpro.

¿Cuál es tu personaje en "Contra el demonio"?

Soy una medium. Un matrimonio llega a habitar esta casa y me buscan porque están ocurriendo cosas extrañas. Voy a ver qué es lo que está pasando y constato que hay una energía extraña, no es una buena energía, no es un ser de luz, es de sombra, oscuridad.

¿Cómo es la experiencia de trabajar en un thriller?

Fíjate que fue una experiencia bien interesante, diferente. En general en Chile no se hace mucho cine de terror, pero fue una propuesta que me pareció muy atractiva porque tiene unos efectos especiales que fueron tratados con harto profesionalismo en cuanto a los maquillajes y efectos. Aunque fue una cosa muy difícil de entender el cómo se hace; una va grabando y tienes que disimular que estás viendo algo cuando no hay nada realmente. Eso es una de las cosas más extrañas o diferentes de hacer.

Fue un desafío para ti.

Sí, fue una apuesta interesante de hacer. También que José Zúñiga tenía súper claro lo que quería contar y apoyar el proyecto fue muy agradable también.

Durante la pandemia volvió "Brujas" a Canal 13, ¿Recuerdas cómo era hacer a la Martuca?

Sí, recuerdo ese papel con cariño. En general tengo suerte de que estoy en tres telenovelas que se están repitiendo de manera simultánea: "Brujas", "Soltera otra vez" y "Papá a la deriva". Son tres papeles totalmente distintos en contextos distintos, con los cuales los pasé súper bien. Tengo muy lindos recuerdos de cada uno.

¿Has visto alguna ahora con la cuarentena?

No, pero mucha gente me escribe a mis redes sociales, me mandan imágenes, me felicitan, todo.

¿Crees que la pandemia te ha llevado a innovar?

Para mí la pandemia ha sido un aprendizaje, una experiencia donde traté de sacar lo mejor de mí y de todo lo que estaba a mi alcance: esto de reinventarse, el buscar como sobrevivir... Fue una experiencia muy gratificante. También creé este taller que llamé "La libertad de crear en la no libertad".

¿Te gustaría seguir enseñando de forma presencial tras la pandemia?

Absolutamente, siento que es momento de devolver lo aprendido, de dejar algo. Voy a continuar actuando igual, pero me gustaría dirigir, no sé, siento que ya tengo un camino andado de tantos años haciendo televisión. Estoy feliz de seguir activa.