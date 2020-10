Clases online y presenciales: Proyectan que las universidades funcionen de manera "mixta" desde el próximo año

Esta jornada el vicepresidente del CRUCh, José Manuel Zolezzi, conversó con Emol donde se refirió a la forma en que retomarán las actividades educativas en las universidades.

Pues Zolezzi afirmó que durante la pandemia "ha sido muy difícil para las universidades mantener activo el sistema", lo que considera que "se ha hecho con bastante éxito".

"Hemos tenido que invertir una cantidad de plata importantísima en conectividad y todo lo demás; entonces, no estamos disponibles para que, un segundo semestre, que ya partimos, que ya anunciamos que iba a ser online, cambiemos a mitad de camino", añadió.

En esa misma línea, el vicepresidente agregó que "ayuda a que la cosa no sea tan fácil" para las universidades es que –a diferencia de los colegios, "en que todos viven en torno al barrio"– "acá, si en algún momento se quisiera (volver), tenemos muchos estudiantes que son de regiones, y en regiones hay muchos estudiantes que son de Santiago; entonces no es llegar y, a mitad de año, que digan 'me voy mañana porque tengo clases' y encuentren una pensión; ellos dejaron el lugar donde estaban en algún momento"

Al referirse al funcionamiento que tendrán las casas de estudios, Zolezzi manifestó que "eso vamos a tener que plantearlo directamente a finales de año; nosotros estamos en la primera ola, en la mayoría de los otros países ha habido segunda y una tercera ola, entonces no sabemos qué va a pasar"

Además cree "que el próximo año va a ser parcial, mixto, digámoslo así", con clases presenciales y online en las universidades, en que "el grupo que está adentro una semana, le tocará después online otra semana y vendrán otros presencialmente".

"La presencialidad va a tener que ser con parcialidades; nosotros no podemos en una sala de cien alumnos meter cien alumnos, vamos a tener que probablemente colocar la mitad o un tercio y el resto va a tener que estar disponible para trabajar no presencial y, probablemente, se van a ir turnando, ese tipo de situaciones van a ir ocurriendo (...) podríamos tener un sistema de filmación de las clases para que los alumnos puedan acceder", cerró.