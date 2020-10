Reapertura de colegios en la RM sólo convocó a 19 estudiantes

Después de siete meses sin clases presenciales luego de que la pandemia obligara la suspensión de éstas como medida sanitaria, ayer en la Región Metropolitana volvió a recibir alumnos. Sólo 19 llegaron de forma voluntaria a los colegios que reabrieron en la comuna de Pirque en los cinco colegios que decidieron funcionar.

Hasta el colegio "El Principal" llegaron once estudiantes, al "Santos Rubio" cuatro niños, y en "Lo Arcaya" sólo cinco. En el Liceo "El Llano" y la Escuela "San Juan", no llegó ninguno. "Nos han dicho los apoderados que mientras esté la prensa los niños no van a venir", sostuvo el alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda.

Esta reapertura fue duramente criticada por un grupo de profesores que llegó hasta el Liceo "El Llano" quienes se manifestaron en contra de la medida. "No queremos ser conejillos de indias para poder volver a clases", dijo el presidente regional Metropolitano del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant.

Más tarde, el presidente del magisterio, Mario Aguilar tildó como un "papelón" este retorno a clases en Pirque. "Demuestra que no es una política adecuada forzar a la gente", sostuvo. "Chile cambió, la gente ya no acepta medidas arbitrarias o poco racionales solo porque lo dispongan los poderosos", agregó.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, le respondió al dirigente del gremio de los profesores y sostuvo que "aunque hubiese llegado solo un alumno, como Mineduc es nuestro deber asegurar la continuidad de sus aprendizajes".

"Estos 20 alumnos pudieron gracias a ese esfuerzo reencontrarse, y en forma gradual y cumpliendo todas las medidas sanitarias, ir recuperando la experiencia escolar. El plan de retorno se basa en tres pilares fundamentales: seguridad, gradualidad y voluntariedad para las familias que quieran asistir", agregó el titular de la cartera.

Miguel Araneda, profesor del Liceo El Principal y presidente del sindicato de la corporación de educación de Pirque, dijo estar contento por la llegada de los niños y criticó al Colegio de Profesores por tomar una vocería "que no representa a todos". "Hemos trabajado arduamente para establecer los protocolos y medidas de seguridad para los profesores y estudiantes. Están las condiciones dadas para que los niños puedan venir tranquilos", agregó.

En los centros educacionales a cada estudiante que llegó se le realizó el protocolo sanitario y se le entregó el kit con alcohol gel, mascarillas y escudos faciales.

Hasta ayer había 52 establecimientos educacionales a nivel nacional autorizados para su apertura y 196 solicitudes, según confirmó el Mineduc.

Retorno seguro

Para la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, es urgente crear una mesa de participación con todo el entorno escolar y así evaluar un retorno seguro a las clases. "Existe mucha desconfianza en las decisiones respecto de lo que se está tomando en esta materia (…) Cualquier consideración que se adopte en relación con niños, niñas y adolescentes debe involucrar su interés superior", opinó en radio Cooperativa.

Respecto a lo ocurrido en Pirque, Muñoz dijo que por mucho que la autoridad diga que el colegio funcionará de manera normal, "si las personas no sienten que están en confianza de seguridad, no van a ir".

Clases mixtas

En tanto, el vicepresidente del CRUCh, José Manuel Zolezzi, se refirió al funcionamiento que tendrán las universidades de cara al 2021 en medio de la pandemia. "Va a ser parcial, mixto, con clases presenciales y online en las universidades, en que el grupo que está adentro una semana, le tocará después online otra semana y vendrán otros presencialmente", sostuvo en conversación con Emol.

"No podemos en una sala de cien alumnos meter cien alumnos, vamos a tener que probablemente colocar la mitad o un tercio y el resto va a tener que estar disponible para trabajar no presencial", dijo.