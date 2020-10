Jorge Baradit: "Lo que hace exitosa La Historia Secreta de Chile son las emociones"

Siendo trending tropic en Twitter y el programa que encabezó los ratings en la televisión abierta, la serie "Historia secreta de Chile", basada en los libros de Jorge Baradit demuestran que el público que provocó el éxito de la primera entrega en 2017 continúa pendiente de su trabajo.

El programa, que se emite los sábados a las 19:00 horas en Chilevisión, también es encabezado por el escritor, que no se deja de sorprender por el resultado que tienen sus proyectos.

Nosotros esperábamos que nos iba a ir bien, pero no tan bien. Creo que esto es lo sembrado por la primera temporada, a la gente le gustó mucho "Chile secreto" y la siguió viendo, ya sea en Youtube o la plataforma de Chilevisión. Estamos muy contentos de que un programa de historia, que se supone que es uno de los ramos más fomes del colegio, haya alcanzado un rating tan alto. Esto quiere decir que la gente está preocupada de la historia del país y, cuando uno se preocupa de la historia, está preocupada de su futuro.

Creo que hay 3 cosas que hacen que Historia Secreta de Chile sea exitosa: primero que es un punto de vista que te involucra y no solamente a la elite. Ves tus valores, tu historia, tus personajes. Además es una historia que se cuenta involucrando mucho la emoción. La historia suele contarse desde las cifras y los datos, pero en realidad son historias humanas.

Claro. Además en "Héroes 2" mostramos héroes que no son oficiales. No son militares ni políticos, son héroes civiles, como las mujeres que combatieron durante la dictadura desde distintos frentes como el feminismo, desde las ollas comunes... personas que fueron literalmente de la primera línea y que no te enseñan en los colegios.

No, jamás. Nosotros con el equipo de RandomHouse esperábamos nos fuera solo bien. Nosotros imprimimos en julio, se editaron 3 mil ejemplares y se esperaba que estos se vendieran para diciembre, pero para esa fecha llevábamos 80 mil vendidos y eso fue absolutamente demencial, nadie se lo esperaba. Lo que destaca no es que yo sea un buen escritor, sino que la gente está muy necesitada de saber del país.

Sí, sin duda. Se supone que tres de los grandes temas de la modernidad son justamente los trabajadores, las etnias y pueblos originarios y las mujeres. Curiosamente son los tres grandes ítems que aparecieron en el estallido social y esto denuncia el fracaso del Estado chileno de entrar en los temas de la modernidad.