Alcalde de Pirque y nula asistencia de alumnos a Liceo en el retorno a clases: "Fue un montaje de un grupo de profesores"

Esta jornada el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, se refirió que al plan retorno a clases que ocurrió ayer en la comuna donde se dio cuenta de que en el Liceo El Llano no asistió ningún alumno a clases.

El edil manifestó que "yo creo que aquí se cometieron errores. En vez de conversar solo con los apoderados de los cursos que iban a ser invitados, se debió haber hablado con el Centro de Padres y Apoderado del colegio, en general. El otro error es, que si se habló con los profesores iban a trabajar, quizás también se debió haber invitado a la directiva del sindicato 1".

Además, Balmaceda afirmó que "lo que ocurrió en el liceo El Llano fue un montaje de un grupo de profesores que no quería entrar, ni volver a clases –aseguró- llamaron a la prensa y, lo que es más penoso, se comunicaron con los niños para que no fueran ese día".

"Si en El Llano los niños no quieren ir porque los profesores no quieren ir, no van no más. A nosotros nos da lo mismo", cerró.