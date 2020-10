Interior respaldó defensa de Mañalich: "Las palabras del ex ministro son las que el Gobierno siempre ha planteado"

19:15 Luego de la reunión que tuvo Víctor Pérez con el presidente del INDH en La Moneda, el secretario de Estado tuvo palabras para respaldar la gestión del ex titular de Salud durante la pandemia de Covid-19.

Esta jornada el ministro del Interior, Víctor Pérez, encabezó la reunión con el Instituto de Derechos Humanos y otras autoridades en marco del "Día de la "No Violencia".

Tras el encuentro el secretario de Estado respaldó la gestión de su ex par de Salud, Jaime Mañalich, y manifestó que "las palabras del ex ministro son las que el Gobierno siempre ha planteado. Qué gobierno en el mundo estaba preparado para enfrentar una pandemia de las condiciones dramáticas que nos ha tocado vivir".

"Y quiero recordar aquí que países mucho más desarrollados que nosotros tuvieron en determinado momento que elegir a quién atender y que no pudieron entregarle la atención de salud a todos sus ciudadanos. En Chile eso no pasó y no pasó en gran parte por el trabajo que realizó el doctor Mañalich", añadió.

En esa misma línea, Pérez aseveró que "¿Qué él haya cometido errores? Todos hemos cometido errores. ¿Qué haya habido dificultades? Por cierto, quién quiera hoy día decir que había una receta única para enfrentar la pandemia del coronavirus claramente está mintiendo".

"Por lo tanto, creemos que lo que hoy día ha hecho el ex ministro Mañalich es concordante con lo que el Gobierno ha dicho y ha hecho, puesto que ustedes además son testigos que en diferentes momentos y diferentes partes ha habido rectificaciones, ha habido mejoras y mayor transparencia”, declaró.

Además, el encargado de la cartera del Interior destacó que "de hecho, hoy día, por ejemplo, en Magallanes hemos tomado medidas como adelantar el toque de queda, porque estamos en una situación súper compleja, situación que jamás esperamos que sucediera en Magallanes, porque hace un mes su situación era óptima".