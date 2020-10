María Angélica Baeza, presidenta del gremio: "El alto número de contagios en las enfermeras se pudo evitar"

Diego Gotelli C.

El informe del Ministerio de Salud que constata que los enfermeros registran la mayor tasa de contagios covid en la red asistencial no sorprendió en el gremio. Sí lo hizo la cantidad de colegas infectados, que según el reporte son 6.365, el 10% de esos especialistas.

"Nosotros sabíamos que iban a haber contagios, pero si se establecían las medidas necesarias era posible minimizar esa situación y evitar este alto número", dice la presidenta del Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza.

Escuchándonos. Siempre tuvimos preocupación porque las enfermeras están más cerca de los enfermos, son las responsables de gestionar el cuidado de las personas durante las 24 horas del día. Nosotras advertimos este escenario al comienzo porque habían muy pocos elementos de protección personal. En mayo debimos poner un recurso de protección en favor de las enfermeras por esto.

La falta de elementos de protección fue mantenida en el tiempo. Después del recurso se entregaron, pero de no muy buena calidad. Han habido indicaciones desde el Minsal en que orienta a la reutilización de insumos. Nos han reportado que en algunos lugares entregan tres mascarillas para un turno de 12 horas, cuando el recambio debiera ser cada dos horas. Las enfermeras se han protegido ellas, comprando muchas veces material para cumplir sus funciones y eso no corresponde. No debiera haber tanta restricción. Lo que hay que privilegiar es la protección del personal para que se pueda atender a la población. Aquí hay responsabilidad de parte de la autoridad.

La pandemia no está controlada y la situación es bastante distinta de la que teníamos al principio, porque hay equipos de salud tremendamente cansados y la mayoría de los contratos (de emergencia) se terminaron, por lo tanto están las dotaciones que estaban antes de la pandemia. Esto genera hoy día una condición mayor de riesgo.