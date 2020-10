Diputado Rocafull dijo que hecho del puente Pío Nono aceleró acusación contra el ministro Pérez

El diputado del PS, Luis Rocafull, se refirió en conversación con radio Cooperativa, a la acusación constitucional que prepara la oposición en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, y que sería presentada mañana.

El parlamentario, dijo que los hechos ocurridos desde el fin de semana, después de que se acusó a un carabinero de lanzar a un joven al lecho del río Mapocho, aceleró la presentación del libelo. "Una seguidilla de irregularidades que adelantó la acusación", dijo Rocafull.

"Ha transcurrido un año desde el estallido social y no ha habido un cambio en la forma de enfrentar estas situaciones por parte de Carabineros", aseguró el parlamentario.

Consultado por las sucesivas acusaciones constitucionales, y en este caso en particular, cruzada con la realizada contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, el diputado dijo que no se trata de un "desafío al gobierno" sino de "cumplir con el deber".

El parlamentario dijo, que en la acusación contra el ministro del Interior, además, se incluirá una sección por el accionar del secretario de Estado en La Araucanía.