Bancoestado presentó "Hipotecazo" con tasa desde 1,99%

16:18 El presidente de la entidad, Sebastián Sichel dijo que "Con esto, estamos facilitando el acceso al crédito, a través de buenas tasas para aquellos que tienen la oportunidad de comprar una vivienda, quienes podrán encontrar condiciones que no tendrían en una situación normal del mercado".

El presidente de Bancoestado, Sebastián Sichel, presentó esta jornada una campaña de la entidad denominada "Hipotecazo", que tiene como principal oferta una tasa fija desde 1,99% para créditos hipotecarios con financiamiento del 80% a 20 años y seis meses de gracia, para viviendas nuevas o usadas.

"Estamos lanzando una tasa que no había dado Bancoestado antes, que es de 1,99%. Con esto, estamos facilitando el acceso al crédito, a través de buenas tasas para aquellos que tienen la oportunidad de comprar una vivienda, quienes podrán encontrar condiciones que no tendrían en una situación normal del mercado", dijo Sichel, quien explicó que la campaña está orientada tanto a clientes como no clientes del banco.

Sichel añadió que también la entidad bancaria ofrece hasta 90% de financiamiento para quienes no puede dar el 20% del pie y compren su primera vivienda, "que es la regla de hoy en el mercado".

"En la práctica, las personas podrán acceder a una tasa más competitiva y a créditos con hasta 25 años plazo, con la posibilidad de tener 6 meses de gracia", dijo Sichel, sobre el prodcuto para el cual la tasa de financiamiento partirá en 2,39%.

Según Sichel el valor promedio de una vivienda en Chile es de 2 mil UF, por lo que "Un punto de diferencia en una tasa de interés a 20 años, por ejemplo, puede significar un ahorro de hasta casi un 10% del valor total del crédito. Es decir, entre $6 y $7 millones, por lo tanto, esta es una oportunidad gigante", explicó.