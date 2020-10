[VIDEO] Teniente acusado de rondar casa de fiscal Chong aseguró que se vio involucrado "sin querer": "Mi motocicleta particular tenía un desperfecto"

20:17 "Me metí por una calle que desconocía cual era su sentido. En ningún momento me detuve (...) continué mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar a calle Bilbao", sostuvo el carabinero, asegurando que tiene imágenes de lo ocurrido, pues portaba una cámara de video.

Durante esta jornada, se conoció que el fiscal nacional Jorge Abbott, se comunicó con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para manifestar su preocupación por la seguridad, en particular de la fiscal Ximena Chong, persecutora que formalizó al carabinero imputado de empujar a un joven al río Mapocho desde el Puente Pío Nono.

El llamado se realizó después de un episodio que involucró a un teniente de Carabineros, quien habría rondado la casa de Chong. Tras esto, los policías que estaban apostado en la vivienda controlaron su identidad, percatándose que se trataba de un uniformado.

Fue durante esta tarde cuando el mismo carabinero involucrado, el teniente coronel, Fredy Vergara, entregó su versión de los hechos, asegurando que pasó por el lugar después de tener un desperfecto mecánico con su motocicleta.

"En relación a los hechos en lo que me vi involucrado, sin querer. Yo vivo en Ñuñoa y trabajo en Independencia, utilizo todos los días la misma vía. Hoy al desplazarme me percaté que mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme para regresar a un taller mecánico", comenzó diciendo.

"Me metí por una calle que desconocía cual era su sentido. en ningún momento me detuve, el sentido de las calles me obligaron a volver a mi ruta. Continué mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar a calle Bilbao", sostuvo.

Con ello, aseguró que tiene imágenes de lo ocurrido, pues portaba una cámara de video. "Yo por suerte tengo registrado todos los hechos ocurridos, porque como motorista habituado a andar en las calles de santiago, mantengo una cámara siempre encendida (...) como motorista uno siempre está expuesto".

"Por estas imágenes vamos a resolver que cursos de acción tomar, pero mi intención es mantener estas imágenes y ponerlas a disposición de quien quiera para aclarar lo más rápido este hecho", cerró.