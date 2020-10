[VIDEO] Revelan imágenes de la fiscalización a carabinero en las cercanías de la casa de fiscal Chong

La jornada de este miércoles, Fredy Vergada, teniente coronel de Carabineros que fue fiscalizado por la PDI en las cercanías de la casa de la fiscal Ximena Chong, entregó su versión de los hechos, asegurando que se trasladaba por el lugar debido a desperfectos en su motocicleta particular.

"Traté de desviarme para regresar hacia un taller mecánico. Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido del tránsito y en ningún momento me detuve. El sentido de las calles me obligó a volver hacia mi ruta original de trayecto”.

Con ello, señaló que tenía imágenes de su trayecto y del momento en que fue fiscalizado, pues mantenía una cámara en su motocicleta.

Fueron estas imágenes las que se dieron a conocer, mostrando el momento en que es controlado y el diálogo que sostuvo con el policía.