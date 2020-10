Asociación Nacional de Fiscales y amenazas a fiscal Chong: "Son situaciones graves y delicadas y hay que actuar con firmeza"

En conversación con radio Cooperativa, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Claudio Uribe, se refirió a las amenazas que ha recibido la fiscal Ximena Chong, quien indaga el caso por el cual se encuentra formalizado un carabinero, imputado de empujar a un manifestante desde el puente Pío Nono.

A raíz de ello, este jueves se supo que el fiscal nacional, Jorge Abbott, se comunicó con el ministro del Interior, para expresarle su preocupación por la situación de Chong y de otros persecutores.

Lee también: [VIDEO] Teniente acusado de rondar casa de fiscal Chong aseguró que se vio involucrado "sin querer": "Mi motocicleta particular tenía un desperfecto"

Lee también: Revelan imágenes de la fiscalización a carabinero en las cercanías de la casa de fiscal Chong

Uribe dijo que "me cuesta ver el respaldo del gobierno, me gustaría ver más rechazo", en alusión a la respuesta del Ejecutivo ante los hechos.

"Esta situación no se puede normalizar, no lo podemos mirar como parte de la pega. Son situaciones graves y delicadas y hay que actuar con firmeza. No queremos fiscales asesinados", indicó el presidente de la ANF.