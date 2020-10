[VIDEO] Voluntario de ensayos para vacuna contra el Covid-19 de AztraZeneca dio positivo al virus: resultado podría comprobar su eficacia

17:39 "La única manera de saber si la vacuna es eficaz es que los vacunados se infecten (...) ojalá que sea así, que me hayan puesto la vacuna y no el placebo, eso lo dirán las próximas horas", comentó Joan Pons.

Joan Pons, un enfermero español que se encuentra participando como voluntario en los ensayos clínicos de la vacuna contra el Covid-19 que lleva adelante el laboratorio AstraZeneca, dio positivo al virus.

Sin embargo, hasta ahora le profesional no está en conocimiento si recibió la vacuna o el placebo, así lo explicó en sus redes sociales.

"La única manera de saber si la vacuna es eficaz es que los vacunados se infecten (...) ojalá que sea así, que me hayan puesto la vacuna y no el placebo, eso lo dirán las próximas horas", sostuvo.

En este sentido, explicó que la vacuna "no me protege de que el virus entre, sino que me protege de que el virus pueda pasar de mi pulmón a mi sangre".

Por ende, de confirmarse que fue vacunado se comprobaría su eficacia.