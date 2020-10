Audio de Carolina Fuentes advierte que imputado la habría extorsionado

En marzo de 2020, Carolina Fuentes envió un mensaje de audio a una amiga, detallando las extorsiones que estaba sufriendo por parte de Ricardo Neira.

Los hechos fueron revelados durante la audiencia de formalización del sujeto, quien fue imputado por el femicidio de la mujer, cuyo cuerpo sin vida fue abandonado en la ribera del Río Ñuble. Estaba siendo buscada desde el 30 de junio.

En el registro, la víctima aborda su relación con el acusado, que según el Ministerio Público se "visitaban mutuamente", antecedentes que establecerían el vínculo sentimental entre ambos.

"Mi relación con Ricardo no la había terminado, me seguía presionando que viviéramos juntos, que por qué no lo reconocía, que me estaba esperando demasiado tiempo, que quería estar conmigo".

"Empezó a presionar más y en una de esas veces que nos juntamos él quiso que jugáramos (...) Pasó eso y después empezó a extorsionarme y me hizo un video y me está extorsionando. Que yo tenía que salir de la casa o se lo mandaba a mis hijos y a todas las redes sociales", añadió Carolina.