Imputado por fatal accidente en Victoria quedó con arresto domiciliario parcial

El Juzgado de Garantía de Victoria dejó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y firma mensual a Rodolfo Alexis Matuz Carrasco, imputado por el Ministerio Público como autor de cuasidelito de homicidio, cuasidelito de lesiones graves y cuasidelito de lesiones, hecho ocurrido el viernes en la Ruta 5 Sur.

En la audiencia de formalización de la investigación, realizada por videoconferencia, la magistrada Karina Muñoz Paredes impuso a Matuz Carrasco la prohibición de salir del país, la obligación de permanecer en su domicilio entre las 22 horas y las 8 de la mañana del día siguiente y firmar mensualmente ante Carabineros. Medidas cautelares que consideró proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 7:30 horas del viernes 9 de octubre de 2020, a la altura del kilómetro 607 de la Ruta 5 Sur, en la comuna de Victoria, se produjo un accidente de tránsito que, debido a la niebla que cubría ese sector de la carretera, involucró a varios vehículos (un camión con semirremolque, un auto station wagon y tres camionetas), los cuales chocaron por alcance, sin provocar lesionados y solo daños menores a los vehículos, los que quedaron detenidos en la ruta en sentido sur a norte.

Pista por la cual el imputado Matuz Carrasco venía más atrás conduciendo un tracto camión, con un semirremolque de gran tonelaje, a una velocidad no razonable ni prudente, y sin estar atento a las condiciones climáticas, por lo que no advirtió a tiempo los vehículos que se encontraban detenidos en la ruta. Pese a frenar bruscamente, el imputado no logró detener la pesada máquina, la que chocó a todos los vehículos que estaban por delante. Frenado que también provocó que los vehículos que venían detrás de Matuz Carrasco colisionaran en cadena, entre ellos un furgón, cinco automóviles, siete camionetas y un tracto camión con semirremolque. Accidente de mayor energía que provocó un incendio que consumió dos vehículos y daños mayores a todos los demás.

A consecuencia del segundo accidente, perdieron la vida José Augusto Correa Correa y Eduardo Carlos Ponce Albo, ocupantes de unos de los vehículos que se quemó; en tanto, la víctima C.R.H. se encuentra internada en estado grave con quemaduras en el 70% de su cuerpo, y otros 10 involucrados en el accidente resultaron con lesiones de carácter leve, según el informe del Hospital San José de Victoria.