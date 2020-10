"Podrán tener de rodillas a un gobierno": Javier Olivares abrió el debate en las redes con polémico tuit

Javier Olivares, volvió a generar debate en Twitter después de escribir un polémico comentario. Todo esto, haciendo referencia a las críticas y opiniones diversas que recibió tras sus anteriores dichos en la misma plataforma sobre la fiscal Ximena Chong, a quien entre otras palabras, la calificó como "una destacada activista de la izquierda".

En esta oportunidad, el periodista respondió a los cuestionamientos y replicó: "No he mentido, y de nada me retracto. El problema es que cuando no les gusta algo; queman, saquean, insultan, golpean, “funan”, destruyen,hacen cundir el caos".





"Podrán tener de rodillas a un gobierno sin pantalones, pero a mi, un simple ciudadano ni su violencia y odio me asustan", remató.