Caso Pío Nono: madre de joven aseguró que carabinero Zamora "sí lo quiso empujar"

10:06 Daysi Alvear aseguró no creer en los dichos del uniformado. “Yo creo que lamentó porque lo dieron de baja, porque su sueño era ser carabinero, pero no lamenta lo que le pasó a mi hijo".

Daysi Alvear, madre del joven de 16 años que cayó al río Mapocho luego de la acción de carabineros en el puente Pío Nono, habló sobre lo ocurrido con su hijo.

Sus declaraciones a El Mercurio, llegan después de los dichos del uniformado que se encuentra imputado por homicidio frustrado en el caso, Sebastián Zamora, quien señaló al mismo medio que se trató de un "accidente" y que "jamás quise empujarlo para que se cayera".

Lee también: Carabinero imputado por homicidio frustrado en caso de puente Pío Nono: "Jamás quise empujarlo para que se cayera"

Alvear, aseguró que su hijo no recuerda el momento en que se encontró con el carabinero, y solo despertó en el río rodeado por rescatistas.

Con ello, señaló que no cree en las palabras del uniformado.

“Yo creo que lamentó porque lo dieron de baja, porque su sueño era ser carabinero, pero no lamenta lo que le pasó a mi hijo. Yo no le creo nada. Para mí, él no tiene perdón”.

"Esto fue un homicidio frustrado, los videos hablan por sí solos... No sé si quiso matarlo, pero sí lo quiso empujar...", replicó la mujer.

Consultada sobre los eventuales desordenes que podría haber estado realizando su hijo antes de lo ocurrido, Alvear replicó que "si lo hizo o no, nadie tiene derecho a matarlo, porque esto es un homicidio frustrado, nadie tiene derecho a hacerle lo que a él le hicieron".