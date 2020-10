Ganadora de "Pasapalabra" reveló complejo momento económico: "La realidad te pisa igual"

17:42 "Yo gané y ahora no he pagado la luz, el agua", comentó Gloria Salinas.

“Yo gané y ahora no he pagado la luz, el agua. Te estoy diciendo que yo en un momento tuve y di el pie del auto, pude pagar deudas que tenía de antes, pero llega un momento que la realidad te pisa igual", comentó Gloria Salinas, una de las ganadoras de "Pasapalabra" que obtuvo 12 millones en su paso por el programa.

Sin embargo, en la actualidad enfrenta un complejo momento económico.

"Yo ya me atrasé en varias letras. Cuando me atrasé en la segunda letra ya no me dejaron pagar la que llevaba atrasada. Tenía que pagar todo”, aseguró, añadiendo que "ellos me piden como base para repactar el 50% de la deuda… o sea estamos en pandemia, no puedo salir a trabajar”, añadió a Página 7.