Gremio gastronómico en alerta por vuelta de manifestaciones

Queda menos de una semana para que se conmemore un año del estallido social. Por lo mismo, el gremio gastronómico se ha sentido afectado por el retorno de las manifestaciones en el centro de Santiago. "Fue como un balde de agua fría para el sector", sostuvo a este medio el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía(Achiga), Máximo Picallo.

Alrededor de 200 locales, cuenta el empresario gastronómico, que hay en los alrededores de la Plaza Italia. Según explica, muchos locatarios están en la incertidumbre por no saber qué hacer, ya que por la pandemia recién pudieron abrir sus locales hace dos semanas y ahora las manifestaciones les complica tener una venta normal.

Fue como un balde de agua fría. Hay que considerar que los locales de la comuna de Santiago recién se les había autorizado abrir hace dos semanas y ya había manifestaciones bastante violentas, por lo tanto, volvieron todos los fantasmas del año pasado.

Esto afecta a tres sectores gastronómicos importantes: Bellavista, Lastarria y los alrededores de la Plaza Baquedano. La incertidumbre volvió, muchos están pensando si abren o no. En Lastarria solo había un local abierto, o sea claramente había bastante incertidumbre si valía la pena la reapertura.

Cambiarse es complicado. Hay todo un tema de resolución sanitaria, patente de alcoholes, que no es traspasable entre comunas… es abrir todo de nuevo. Cambiarse es una situación sumamente complicada y no siempre están los recursos para hacerlo. Habrá negocios que están pensando en cambiarse como también hay otros pensando en cerrar definitivamente.

Por supuesto que sí. Si ya llevaban cinco meses cerrados, algunos se endeudaron, eso siempre va e estar presente. La opción de que el negocio no resista.

No podemos hacer mucho. Esperamos que el Gobierno cumpla su rol de restablecer el orden público porque al final estas manifestaciones se están dando a menos de 20 días de un plebiscito que se supone fue la respuesta política al movimiento social del año pasado. No es entendible que a tan pocos días se manifiesten tan violentamente. Se requiere que los parlamentarios condenen la violencia, que busquen que vuelva el orden a este sector porque morirán muchos negocios y habrá mucho desempleo.

Todavía tenemos toque de queda por lo tanto los horarios so muy restringidos. No tenemos mayores opciones de atención. Las manifestaciones empiezan normalmente a las cinco de la tarde. Uno no puede decir que no abrirá en ese horario, es difícil.

Nadie puede estar en contra de una manifestación cuando es pacífica, el punto es que cuando toma violencia el lugar se transforma en un campo de batalla. Se convierte en una situación que lo único que va a hacer es que las personas perderán sus empleos.