Subsecretario de Interior dijo que en lo que queda de octubre "nos jugamos una disyuntiva muy clara: violencia o democracia"

En conversación con radio Cooperativa, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a los hechos de violencia en La Araucanía y en las manifestaciones en Plaza Italia, y llamó a la condena de los actos.

Ello, luego de que ayer en entrevista con La Tercera, el presidente del PC, Guillermo Teillier, dijo que "si digo que no debe haber violencia, quiere decir que no salgan a manifestarse y eso no lo diré".

El subsecretario de Interior dijo que "tiene que ser muy clara la condena a la violencia, sea en una manifestación o no" y apuntó que "en lo que queda del mes de octubre nos jugamos una disyuntiva muy clara: violencia o democracia".

Además, Galli abordó la situación en La Araucanía, luego del atentado a un campamento donde al menos 15 camiones resultaron quemados en Angol, y dijo que "falta que aquellos que han pregonado la violencia en la región de La Araucanía".