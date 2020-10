Paulina García: "Tengo miedo a la pérdida de nuestros espacios, vivimos momentos complicados"

Pese al cierre de las tablas durante la pandemia por coronavirus, Paulina García no permitió que parara en seco su trabajo. Durante el mes de julio participó con Francisco Melo en "La Familia", obra que se realizó por la plataforma Zoom y ahora se prepara para "Un montón de brujas volando por el cielo", que se estrenará mañana.

La obra, que será grabada en el Teatro Nescafé de las Artes, tendrá transmisiones en tiempo real el 14 y 15 de octubre, y continuará en streaming con sus grabaciones hasta el 25 del mismo mes. Las entradas se podrán adquirir a través del sistema Ticketek.

Es una obra que trata de dos mujeres que se disputan la presidencia de un fan club de un ídolo chileno que ha muerto de manera terrible. En esa disputa, que ocurre en tiempo real, revelan qué quieren, cómo lo quieren y hacen un viaje a la sororidad, la relación empática entre mujeres que a pesar de todo lo que pase, hay cosas que debemos defender juntas.

Partimos en abril, cuando todavía no estábamos en cuarentena total; alcanzamos a tener una función en el teatro y ese mismo día declararon la cuarentena, así que decidimos postergar. Continuamos un poco más leyendo por Zoom pero teníamos súper claro que íbamos a esperar al momento en el que pudiésemos volver nosotros al teatro.

Ha sido maravilloso volver a compartir de frente y no por Zoom. El impulso de la Paula (Zúñiga) ha sido fantástico para trabajar. Fue algo realmente estimulante.

No tengo la menor idea. Si hay un después de la pandemia, espero que sea como antes. En el sentido de que volvemos a la salas bien machucados y con mucha falta de apoyo económico para variar. Esta área de las artes ha demostrado ser tremendamente emprendedor y resiliente en medio de la pandemia. No quiero pensar en qué va a suceder después. Tengo miedo a la pérdida de nuestros espacios, ¿sabes? Mucha gente se está endeudando para poder sostener espacios y no sé si vamos a poder sostener esta deuda. Estamos en un momento muy, muy complicado.