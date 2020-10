[VIDEO] Joven quedó atrapada al interior de una secadora y se volvió viral en TikTok

Un insólito hecho ocurrió en un residencia en Londres, donde una joven quedó atrapada al interior de una secadora, necesitando la intervención de personal de emergencias.

El hecho que se volvió viral en TikTok ocurrió después de que Rosie Cole de 21 años fuera desafiada por uno de sus amigos a meterse dentro del aparato.

"No fue hasta que me moví y crucé las piernas que me di cuenta de que no podía salir. No soy muy dramática, así que no pensé que fuera tan malo al principio, y mis compañeros de casa me hacían reír, pero cuando me di cuenta de que no podía descruzar las piernas y que mis caderas estaban atascadas, me preocupé un poco", contó la afectada.

Tras esto decidieron llamar al 911 y llegaron los funcionarios a prestarle ayuda. Según Rosie "eran encantadores y simplemente se rieron de mí. Cuando se iban, abrieron la lavadora y preguntaron si alguien más necesitaba ser salvado”.

El momento quedó registrado en un video que suma miles de visitas.