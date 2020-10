La Moneda confirmó ataque hacker a sitio de "Gobierno Digital" y aseguró que no hay evidencia de acceso a información de Clave Única

El ministro vocero, Jaime Bellolio, dijo en conversación con radio Bío Bío que efectivamente hubo un ataque informático contra el sitio Gobierno Digital, dependiente de la Segpres.

" Lo que aquí se comprobó es que una persona que accedió y está todavía en investigación exactamente a qué fue lo que accedió y si hubo algún tipo de vulnerabilidad respecto a Clave Única u otro", dijo Bellolio.

El ministro de la Secretaría General de Gobierno, además aseguró que la clave maestra no fue vulnerada y sostuvo que "estamos esperando el informe forense sobre cuáles son las cosas a las que se pudo acceder, qué tipo de información se pudo sustraer de la misma, en cuanto tengamos esa mayor información por supuesto que la vamos a dar conocer con las acciones concretas que se tienen que llevar adelante".

Desde la División de Gobierno Digital, en tanto, aseguraron que "no existe evidencia que permita afirmar que haya existido acceso a información relacionada a ClaveUnica".

"En efecto no existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de ClaveUnica de los chilenos. Lo que se almacena no es la contraseña, sino un código complejo o cifrado no reversible que se genera cada vez que se enrola a un usuario", añadieron.

El servicio dijo que, no obstante, se decidió iniciar un proceso de actualización de contraseñas, gradual y escalonado, que implicará que "la próxima vez que un usuario acceda al sistema deberá realizar esta acción".

Gobierno Digital dijo también que el hecho fue denunciado a la Fiscalía y que "esperamos que la investigación pueda arrojar prontos resultados acerca de los responsables".