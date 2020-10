Fiscal Guerra aseguró que “es imposible que se aclaren todos los hechos relativos al Metro” y que nunca recibió información sobre una intervención extranjera: “fue sólo humo”

"En realidad hemos ido avanzando en varios frentes, por una parte, ataques a estaciones de Metro donde la verdad, ha costado mucho investigar debido a la precariedad de los antecedentes existentes. Pese a eso tenemos un juicio el 21 de octubre en contra dos personas imputadas por lo que fue el incendio en el Metro Pedreros, pero ha sido complejo ir más adelante. Tenemos también un juicio por daños a la Estación Baquedano, ha sido complejo porque el sistema de cámaras de seguridad no eran los mejores, no captaron las mejores imágenes, esto ocurrió en gran parte de las estaciones y en la zona oriente las pesquisas nos han dado algunos detenidos, pero pocos”, informó esta mañana el fiscal metropolitano, Manuel Guerra, a días de que se cumpla un año del estallido social.

“Son investigaciones que se siguen desarrollando y hacemos diligencias para ver si podemos identificar más gente porque hay muchas horas que revisar”, explicó en Radio Universo. Consultado sobre si hay opciones de detener a más responsables, respondió: “alguna vez el director PDI lo dijo, puede demorar tiempo, pero podemos tener más personas identificadas. Ahora es complejo porque se fueron sumando cosas, está el Metro, los saqueos (donde) yo diría que hubo mayores resultados porque hubo mayores situaciones de flagrancia, trabajo coordinado con carabineros, lo que permitió detener y formalizar”.

“Hemos tenido detenciones, personas formalizadas, gente condenada por lanzamiento de molotov y hay un trabajo. Por último, y no menos importante, es lo que son las personas que están enjuiciadas por violencia institucional donde tenemos a varias personas formalizadas. Hace pocos días atrás se formalizó a funcionarios de carabineros, dos quedaron en prisión preventiva, por hechos ocurridos en la 43 Comisaría, que tenían la gravedad de que las víctimas eran menores de edad. Se avanza en los distintos frentes, pero no con la rapidez que uno quisiera", agregó.

Sobre la precariedad de los antecedentes que señala, Guerra advirtió que "es un tema de la realidad, acá no hay falta de voluntad por aclarar los hechos ni de la policía ni de la fiscalía, hay precariedad de antecedentes. Son estaciones quemadas y hay que buscar imágenes (...) y esos antecedentes son precarios, a veces muestran vestimentas, pero cuesta precisar identidades, es un proceso lento”.

El fiscal aseguró que “es imposible que se aclaren todos los hechos relativos al Metro. Quien diga ‘vamos a buscar a todos los responsables y los vamos a sancionar’, miente. Así de frontal, no es posible establecer la autoría de todos. Para ordenarme un poco: organización detrás de esto, que operase de manera transversal, a la fecha no existe”. “Pocos días después de que ocurrieron estos hechos, surgió una información que daba cuenta de intervención extranjera primero que nada, que fue señalada por el señor Presidente y que hablaba de una organización. Bueno, esos antecedentes, al menos al Ministerio Público nunca llegaron, recordemos toda la polémica que hubo por la información que surgió de la ANI, que hablaba de la existencia de un bigdata, de informacion muy importante, que al final eso fue solo humo, no hubo nada. Nosotros temenos que operar sobre la base de lo que sí temenos”.

“Lo que se entregó no tenía ninguna relevancia ni significó un aporte sustancial que permitiese identificar sujetos como autores, lo que había eran elucubraciones en función de publicaciones en redes sociales y eso no nos sirve como prueba para tribunales, tenemos que destruir presunción de inocencia y construir prueba suficiente como para condenar a una persona y eso, la verdad, eso que se dijo que existía, la verdad es que no significó ningún tipo de aporte, ninguno, en absoluto, nada”, señaló Guerra.

“Aquí los responsables de la investigación somos nosotros, trabajamos con las policías, ellos han hecho un esfuerzo importante para tratar de reconstruir los hechos y tratar de identificar a los grupos que pudieron participar, pero hablar de una megaestructura que sería como quien hablase de un ejército que se reunió, dirigidas, coordinadas, respondiendo a una estructura, eso no se ha establecido. Lo hay son elucubraciones y hasta pretensiones a veces de que ojalá poder encontrar una organización para poder justificar esto”, agregó.

Las palabras de Guerra se conocen a un año del estallido social y en medio de la guerra de declaraciones entre el ministro de Interior, Víctor Pérez, y el fiscal Nacional Jorge Abbott por el caso Pío Nono y las amenazas a la fiscal Ximena Chong.

Sobre su mirada de lo ocurrido hace un año, sostuvo: “Aquí derechamente explotó algo, un movimiento social donde contribuyeron decisiones de la autoridad que no fueron las más adecuadas, como fue abandonar en su momento, dejar las estaciones de Metro y cerrarlo. Cuando se cierra el Metro y se hace abandono de parte de Carabineros, se dio pie para que llegaran estas hordas de personas a atacar las estaciones y que ello haya respondido a una organización única, no hay antecedentes que demuestren eso y el que diga lo contrario, lo que pretende hacer normalmente es justificar su posición”.

“Explicar por qué ocurrió el estallido social escapa a mis capacidades, yo hablo como fiscal, pero es un hecho de la causa que hubo un movimiento masivo de personas que se enfocó en desturir la red de Metro a partir de que el Metro se cierra el 18 de Octubre y comienza la violencia desatada en la tarde noche. Alguien podría decir ‘pero cómo quemaron todas las estaciones’, no tengo idea, no puedo decir si hubo o no conexión, pero afirmarlo sería irresponsable de mi parte”.

“Lo que hay es mucha interacción de redes sociales, pero veamos el término, es un estallido social, es movilización masiva que tiene una canalización con el uso de violencia y en eso participó gente que no tenían coordinación ni conexión entre sí, eran secundarios, universitarios, trabajadores, pobladores, barras de fútbol, delincuencia, pero de ahí a que haya habido una coordinación de todos ellos, es aventurado”, concluyó.

“Cuando hablo del rol de la autoridad, me refiero a que la prevención y la identificación del fenómeno y la anticipación, en Chile, le corresponde al Ministerio de Interior, para eso está la ANI, para ir previendo qué fenomenos se pueden dar, anticiparlos y ojalá evitarlos, eso no ocurrió (…) nosotros entramos a operar cuando ya han ocurrido los delitos”, agregó. “Ha sido complejo reconstruir eso porque hay una precariedad de antecedentes, son de baja calidad, son escasos para a la cantidad de hechos que ocurrieron y pese a eso, tenemos tres personas formalizadas por Metro Baquedano, dos personas que van a juicio por el Metro Pedreros, tenemos gente formalizada por lanzar Molotov gracias al trabajo de carabineros y así estamos avanzando, es una noticia en desarrollo, pero es complejo avanzar no podemos engañar a la ciudadanía”.

¿Habra más responsables que los cinco que menciona? “En lo que a mí me toca encabezar en la zona oriente, yo creo que vamos a encontrar a más personas, pero no creo que vaya a ser un gran número de personas las que vamos a identificar por lo que fue la quema del Metro, esa es la realidad”.

Frente a los hechos de violencia que han regresado a Plaza Italia, Guerra señaló: “hay varias situaciones de diversa índole, no me cabe duda que las personas que generan violencia son minoritarias, la mayoría se manifiesta pacíficamente, eso está claro, es cosa de ver imágenes, son pocos, pero se notan y generan destrozos de magnitud. ¿Por qué esto no para? Es complejo, es un proceso de cambio, se originan manifestaciones y dan espacio para que estos individuos operen, son muchos menores de edad que participan y la faceta preventiva es responsabilidad del Ejecutivo”.

“Todos condenamos la violencia, pero este país está lleno de emplazamientos en que se emplazan unos a otros para condenar la violencia, pero lo que uno echa de menos son medidas más categóricas, más eficientes para evitar que los hechos se produzcan y eso en realidad no lo hemos visto. Lo que hemos visto es constatación de cosas que ocurrieron, condenas de la violencia, exigencias a otros para que condenen, pero luego, medidas concretas que signifiquen, por ejemplo, evitar que se congreguen en la Plaza Baquedano, no se ven”, dijo.

Guerra apuntó a Interior: “La prevención de los delitos en Chile le corresponde al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, otra cosa es que los gobiernos a veces, por deslindar responsabilidades le pasan el muerto al Ministerio Público, pero hay una cosa clara, es responsabilidad del control del orden público es de Interior, ellos son los responsables de esto a través de las policías, pero la responsabilidad última es de Interior”.

¿Está fallando ahí el gobierno? “A mí no me corresponde calificar lo que hagan otros, así como no me gusta la opinología de autoridades de gobierno de cómo el MP hace su trabajo, no me corresponde calificar pero si hay algo que tengo claro es que la responsabilidad es de ellos”.

“No conozco la forma de trabajo respecto de esta materia preventiva, lo que uno ve como ciudadano son llamados enérgicos a condenar la violencia y pedirle al del frente que la condene porque parece que no la condena muy fuerte, como si eso fuera a solucionar el problema y no es la solución”, señaló. “Esto pasa por medidas preventivas, mayor inteligencia policial, pero eso no es pega del MP, el MP está para operar después de que ya ocurrieron los delitos, pero resulta que se ponen énfasis en las consecuencias y no en la causa (…) y se pretende traspasar responsabilidad al MP. A mí eso me molesta de las autoridades del gobierno, ese afán permanente por traspasar o deslindar responsabilidades, pretendiendo decir que poco menos que si se lanzaron bombas molotov es responsabilidad del MP cuando en realidad quienes no fueron capaces de controlar el orden público es el Ministerio de Interior”.

“Con todas sus letras es así y no es para molestarse ni para entrar en peleas, pero delimitemos los niveles de responsabilidad, nosotros estamos llanos a colaborar con el Gobierno, a facilitar antecedentes como lo hacemos en muchas áreas delictuales, pero en esta, y lo hablo como fiscal regional oriente no como MP, es una tendencia permanente a tratar de deslindar la responsabilidad y trasladarla al Ministerio Público”, sostuvo.

Guerra reconoció que el Gobierno ha mejorado las capacidades tecnológicas, pero que no ha sido suficiente y que tampoco se ha logrado frenar que la gente se congregue en Plaza Italia y luego se produzcan los hechos de violencia, “las causas pueden ser múltiples, pero esa es la realidad”.

Consultado por cuál es la autocrítica que hace, señaló que “nosotros lo que hemos tratado de hacer es lo mejor con los medios que tenemos, no trabajamos solo, lo hacemos con ambas policías, no estábamos acostumbrados a enfrentar procesos de esta magnitud, fuimos capaces de situar en lugares que correspondía, pero nos vimos sobrepasados con la cantidad de hechos que ocurrían. Hubo un par de semanas en mi zona en que teníamos saqueos a varios supermercados a la vez, (…) entonces la capacidad de respuesta de todas las instituciones se vio superada y es algo a lo cual tuvimos que adaptarnos y no fue sencillo, para enfrentar un fenómeno de esta magnitud, no estábamos preparados ninguna de las instituciones y sería ingenuo negar aquello”.